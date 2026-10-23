El colombiano Johan Rubio gana la primera etapa de la Vuelta a Guatemala

Rubio se impuso con un tiempo de 4 horas, 48 minutos y 22 segundos en un apretado remate al guatemalteco José Canastuj (ECA Electricidad) y al costarricense Joseph Ramírez (Colono Bikestation), quienes entraron con el mismo registro en una jornada caracterizada por el calor sofocante y una caída multitudinaria previa a la salida oficial.

La jornada inaugural partió desde Guastatoya, en el departamento (provincia) de El Progreso (este), atravesó el árido valle del Motagua y concluyó en el puerto marítimo de Puerto Barrios, en Izabal, sobre la costa del Caribe guatemalteco.

Con este triunfo y la bonificación acumulada, Rubio asume el liderato general de la competencia con un tiempo de 4h48:12.

Le escoltó a 4 segundos Canastuj y Ramírez, y a cinco segundos por el local Alex Rony Julajuj.

Colombia parte como la gran favorita tras haber conquistado 27 de las 64 ediciones disputadas de la Vuelta a Guatemala.

En la máxima cita del ciclismo del país centroamericano participan un centenar de corredores pertenecientes a 18 equipos, de los cuales ocho son internacionales procedentes de Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos y Panamá.

La competición, que se extenderá hasta el 1 de noviembre a lo largo de 1.447 kilómetros repartidos en diez etapas, sufrió la baja a última hora del equipo ecuatoriano Best PC, diezmado por varias lesiones.

Asimismo, destaca la ausencia del campeón de la pasada edición, el colombiano Óscar Garzón.

La segunda etapa transcurrirá este sábado entre Morales, en la región caribeña, y San Antonio La Paz, en El Progreso (este), sobre un trazado de 212 kilómetros.