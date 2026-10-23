La estadounidense Skye Blakely se corona nueva campeona del mundo

Un primer escalón del podio que Blakely ya estaba acostumbrada a pisar como parte del equipo estadounidense, con el que se proclamó campeona del mundo en 2022 en Liverpool y 2023 en Amberes, pero nunca en la categoría individual.

De hecho, esta era la primera final del concurso completo en un Campeonato del Mundo para la gimnasta de Dallas, siempre relegada a la competición por equipos, ante al presencia en el conjunto estadounidense de superestrellas de la talla de Simone Biles, la gimnasta más laureada de todos los tiempos, o Shilese Jones.

Una oportunidad que Blakely, de 21 años, no estaba dispuesta a dejar escapar, tal y como dejó claro en la fase de clasificación en la que concluyó segunda con medio punto menos que la gran favorita, al argelina Kaylia Nemour.

Sin la presencia de Biles, que no ha vuelto a competir desde los pasados Juegos Olímpicos de París, de la brasileña Rebeca Andrade, que sólo ha competido en Róterdam en salto y barra de equilibrio, y de la rusa Angelina Melnikova, a la que las autoridades neerlandesas no le concedieron el visado de entrada, todas las miradas estaban puestas en Nemour.

Quinta el concurso completo de los Juegos Olímpicos de París y cuarta en los Mundiales disputados el pasado año en Yakarta, la gimnasta argelina, de 19 años, parecía encontrarse ante su gran oportunidad.

Pero Nemour, que este año ya había brillado en los Juegos Mediterráneos de Taranto, en los que se colgó el oro, no pudo aguantar la presión y falló de manera estrepitosa en salto, el ejercicio con el que abrió la competición.

Lastrada por los problemas que tuvo en la carrera de aproximación al trampolín, la gimnasta argelina no pudo realizar el Yurchenko con doble giro que tenía previsto, que tuvo que dejar en un Yurchenko extendido.

Un fallo que redujo notablemente el grado de dificultad del salto de la argelina, que pasó de 5,000 a 3,600 puntos, una rebaja que condenó a Kaylia Nemour, que no pudo contener las lágrimas, a firmar una nota de 12,366 puntos.

Puntuación que relegó a la argelina a la vigésima primera posición a 1.834 puntos de Skye Blakely, que al contrario que Nemour no sólo no falló, sino que dejó clara su candidatura el oro con un espectacular salto que le valió una nota de 14,200 puntos.

Diferencia que convirtió la final en un intento desesperado de remontada de Nemour, que poco a poco fue recuperando posiciones en la clasificación, aunque nunca lo suficiente para cuestionar el liderato de Blakely.

Tras auparse a la sexta posición después del paso por las paralela asimétricas, el aparato en el que la argelina es la vigente campeona olímpica y mundial, Kaylia Nemour subió a la cuarta plaza a falta de un último ejercicio, tras sumar unos espectaculares 14,500 puntos en la barra de equilibrio.

Una dinámica ascendente que pareció que podría llevar a Nemour hasta la medalla de plata, pero no a la de oro, que parecía destinada a Skye Blakely, que arrancó la última rotación con una ventaja de un punto -1,068- sobre la argelina.

Más exigua ara la distancia entre la gimnasta norteafricana y la rusa Liudmila Roshchina, segunda con una ventaja de 0,067 unidades sobre Nemour, y la china Qinqin Ke, tercera, que aventaja en 0,034 a la argelina.

Pero Nemour, pese a tratar de añadir toda la dificultad posible a su ejercicio final de suelo, no pudo adelantar ni a la gimnasta rusa ni a la china, que dejaron fuera del podio a una Kaylia Nemour que tuvo que conformarse con al cuarta plaza final.

Lejos, eso sí, de Skye Blakely, que con una puntuación de 55,733 puntos se coronó nueva campeona mundial por delante de Roshchina, plata con una nota de 55,199, y la jovencísima Qinqin Ke, de tan sólo 16 años, que se colgó la medalla de bronce con un total de 55,032 puntos.