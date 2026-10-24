Alberto González, campeón de la Copa del Mundo de Tongyeong

Este triunfo de Alberto González llega sólo una semana después del bronce conseguido en la Copa del Mundo de Pekín, en la que Studer fue el vencedor. De esta forma, el malagueño regresa a lo más alto del podio de una Copa del Mundo por primera vez desde que lo alcanzase el 24 de marzo de 2024 en Hong Kong.

La carrera, que se desarrolló en distancia esprint con 750 metros de natación, 19,8 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, estuvo marcada por la lluvia, que obligó a los triatletas a exigirse al máximo.

Alberto González salió del segmento de natación en octava posición, cerca de los puestos de cabeza en los que consiguió situarse sobre la bicicleta con un grupo de nueve triatletas en el que no estaba Studer, que corriendo fue recortando distancias sin poder alcanzar al español, que cruzó la meta en 50:03. El suizo lo hizo en 50:10 y Norland en 50:17.

En la categoría femenina, la china Xinyu Lin consiguió su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo después de haberse impuesto también en Pekín. Segunda fue su compatriota Anqi Huang y tercera la francesa Mathilde Gautier.