Domingo, 25 de octubre de 2026

. Además, el Athletic Club recibe en Bilbao al Getafe, el Celta en Vigo al Betis y la Real Sociedad en San Sebastián al Levante (FOTO).

Londres. El Liverpool de Andoni Iraola, que ganó el martes al Villarreal en Liga de Campeones, visita al Brighton, revelación de la Premier, tercero en la clasificación, mientras que la crisis del Manchester United, que solo ha ganado uno de los siete partidos de liga, goleado por el Como en Europa y con el puesto del entrenador Michael Carrick en el aire, recibe en Old Trafford al Bournemouth, en la octava jornada de la Premier

Redacción Deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) llega líder destacado al Circuito de las Américas de Austin (Texas), sede este domingo del Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del año, en el que puede convertirse, de forma matemática, en el más joven campeón mundial de Fórmula Uno de todos los tiempos.

Redacción Deportes. El español Marc Márquez (Ducati) recuperó el sábado el liderato del Mundial de MotoGP al ganar la carrera al esprint del Gran Premio de Australia. No solo eso, sino que su máximo rival y compatriota, Jorge Martín (Aprilia), no tomará la salida este domingo debido a las lesiones que se produjo al caerse en la carrera del sábado.

Redacción Deportes. Los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers protagonizarán este domingo el primer partido de temporada regular de la NFL en la historia que se juega en París, en medio de un tenso ambiente provocado por los disturbios y protestas civiles de días recientes. Por Arturo Salgado Gudiño.

- Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, en el circuito de las Américas de Austin. Carrera (20.00 GMT). (FOTO).

- NBA (-1 GMT): Utah Jazz-Los Angeles Lakers (22.00), Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors, New York Knicks-Orlando Magic y Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers (00.00), Philadelphia 76ers-Detroit Pistons (00.30) y Sacramento Kings-Memphis Grizzlies (02.00).

- España. Liga Endesa. 5ª jornada (FOTO)(-1 GMT): FIATC Girona-Joventut y Surne Bilbao Basket-MoraBanc Andorra (12.00), La Laguna Tenerife-Monbús Obradoiro (13.00), Valencia Basket-Kosner Baskonia (17.00), Río Breogán-Unicaja (18.00) y iLERNA Lleida-Real Madrid (19.00).

- Grandes Ligas. Los Cerveceros de Milwaukee reciben por segunda vez en el American Family Field a los Rays de Tampa Bay en el segundo partido de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas. (FOTO)

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Soelden (Austria) (primera manga a las 9.00 GMT; la segunda, a las 12.00 GMT).

- España LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Athletic-Getafe (14.00), Celta-Betis (16:15), Real Sociedad-Levante (18:30) y Barcelona-Real Madrid (21:00).

- Mundial sub-17 femenino, en Marruecos (hasta 7 nov). Chile-España

- Liga inglesa (jornada 8)(-1 GMT): Crystal Palace-Newcastle, Hull-Brentford, Liverpool-Brighton y Manchester United-Bournemouth (15:00) y Sunderland-Leeds United (17:30).

- Liga alemana (jornada 7)(-1 GMT): Friburgo-Bayern Múnich (17:30).

- Liga francesa (jornada 8)(-1 GMT): Mónaco-Lille (15:00)

- Liga italiana (jornada 8)(-1 GMT): Inter-Fiorentina (12:30), Lecce-Juventus (18:00) y Udinese-Milan (20:45)

- Liga portuguesa (-1 GMT). Sporting-Academico Viseu (21.30)

- Continúa la decimocuarta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Aldosivi-Belgrano, Independiente-Boca Juniors, River Plate-Racing CLub, Barracas Central-Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba-Vélez Sarsfield.

- El líder América recibe al Pachuca del goleador venezolano Salomón Rondón; el campeón Cruz Azul visita al Querétaro, Puebla al Atlas y Santos Laguna al Tijuana.

- Acaban los Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (FOTO).

- Gran Premio de Australia, 18ª prueba del Mundial en el circuito de Phillip Island. Moto3 a las 01.00 GMT, Moto2 a las 01.15 GMT y MotoGP a las 03.00 GMT. (FOTO)

- Mundiales de piragüismo maratón, en Gualeguaychú (Argentina) (hasta 25)

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes