Polideportivo
24 de octubre de 2026 - 05:00

Katsuragawa iguala el récord del campo y asalta el liderato con Campillo en la pelea

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El japonés Yuto Katsuragawa, con una tarjeta de 63 golpes (-8), igualó el récord del campo del club Woo Jeong Hills de Cheonan, en el Genesis Championship de Corea del Sur, del DP World Tour, en la tercera jornada, tras la que el español Jorge Campillo mantiene sus opciones al estar sexto a cuatro impactos del nipón.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Katsuragawa inició este Genesis Championship en el puesto 106 del 'ranking' de la Carrera hacia Dubái y, a punto de perder su estatus en el DP World Tour, si mantiene su buen juego en la última jornada podría subir más de setenta puestos en la clasificación y terminar entre los treinta primeros.

En la tercera jornada de competición demostró un nivel de juego brillante con 63 golpes, situándose líder con 200 impactos (-13), por delante del sudafricano Casey Jarvis con 200 (-11), los surcoreanos Si Woo Kim y Sanghun Shin y el francés Antoine Rozner con 203 (-10).

El español mejor situado es Jorge Campillo, sexto con 204 golpes (-9), tras firmar una jornada con 66 impactos que le mantiene en la pelea por la victoria.