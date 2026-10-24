Katsuragawa iguala el récord del campo y asalta el liderato con Campillo en la pelea

Katsuragawa inició este Genesis Championship en el puesto 106 del 'ranking' de la Carrera hacia Dubái y, a punto de perder su estatus en el DP World Tour, si mantiene su buen juego en la última jornada podría subir más de setenta puestos en la clasificación y terminar entre los treinta primeros.

En la tercera jornada de competición demostró un nivel de juego brillante con 63 golpes, situándose líder con 200 impactos (-13), por delante del sudafricano Casey Jarvis con 200 (-11), los surcoreanos Si Woo Kim y Sanghun Shin y el francés Antoine Rozner con 203 (-10).

El español mejor situado es Jorge Campillo, sexto con 204 golpes (-9), tras firmar una jornada con 66 impactos que le mantiene en la pelea por la victoria.