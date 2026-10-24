Sofía Martínez y Leonardo Acuña, al frente de una generación que busca trascender en Dakar

El orgullo de portar la bandera paraguaya tendrá como protagonistas a Sofía Catalina Martínez, del vóley de playa, y Antonio Leonardo Acuña, integrante de la selección de futsal FIFA. Ambos fueron designados abanderados del Team Paraguay para los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

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El Comité Olímpico Paraguayo (COP) realizó este sábado el acto de abanderamiento y presentación oficial de los 19 atletas que representarán al país en la cita mundial, durante una ceremonia celebrada en el Salón Medallistas Olímpicos del Parque Olímpico. Martínez y Acuña recibieron el Pabellón Nacional en representación de una delegación que afrontará uno de los principales desafíos de su incipiente trayectoria deportiva.

La distinción reconoce a dos jóvenes que tendrán la responsabilidad simbólica de encabezar a sus compañeros en una competencia que reúne a deportistas de distintas partes del mundo. Sin embargo, el significado de la designación va más allá del protocolo: también pone el foco en el camino recorrido por estos atletas y en las oportunidades que tendrán para proyectarse en el alto rendimiento.

Para Martínez, representante del vóley de playa, Dakar será una oportunidad de mostrar el potencial de una disciplina que exige técnica, preparación física y entendimiento entre sus integrantes. Acuña, por su parte, encabezará a un seleccionado de futsal FIFA integrado por diez jugadores, una de las representaciones más numerosas de Paraguay en estos Juegos.

La delegación nacional competirá en ocho disciplinas: atletismo, ciclismo, futsal FIFA, esgrima, natación, remo coastal, taekwondo y vóley de playa. Los 19 deportistas llevarán consigo las expectativas de un país que busca ampliar su presencia internacional y fortalecer el desarrollo de sus jóvenes talentos.

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Pero el desafío no se agota en participar ni en el simbolismo de la bandera. Los Juegos Olímpicos de la Juventud representan una instancia para medir el nivel de preparación, la capacidad competitiva y las condiciones de desarrollo de una nueva generación. La experiencia puede ser determinante para el futuro de estos atletas, aunque también plantea interrogantes sobre la continuidad de los procesos de formación y el acompañamiento que recibirán después de la competencia.

El abanderamiento constituye un reconocimiento institucional; el verdadero examen comenzará en los escenarios deportivos de Dakar. Allí, Martínez, Acuña y sus compañeros deberán transformar la ilusión en rendimiento y aprovechar una plataforma internacional que puede marcar un antes y un después en sus carreras.

La nómina paraguaya está integrada por diez jugadores de futsal FIFA, dos representantes de vóley de playa y un atleta por cada una de las otras seis disciplinas. Una delegación de 19 jóvenes que buscará dejar su huella en Senegal y, al mismo tiempo, representar el presente y las aspiraciones del deporte paraguayo.

Una cobertura sin precedentes

ABC TV Paraguay, a través de su canal oficial de YouTube, será la señal de referencia para seguir los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con un equipo de destacados profesionales y una cobertura en vivo, diaria y dedicada especialmente al Team Paraguay.

El seguimiento abarcará todas las disciplinas en las que competirán los atletas paraguayos, desde la ceremonia inaugural, el próximo 31 de octubre, hasta la clausura, prevista para el 13 de noviembre. Las mejores actuaciones, los momentos más destacados y cada emoción de la representación nacional como también de otros eventos, llegarán a las pantallas para que el público paraguayo y los seguidores del deporte en todo el mundo puedan acompañar a los jóvenes talentos en su desafío internacional.

ABC TV Paraguay apuesta así por una cobertura integral, con el protagonismo puesto en los atletas nacionales y el compromiso de acercar cada jornada de Dakar 2026 a la audiencia, en vivo y a través de YouTube.