Polideportivo
25 de octubre de 2026 - 08:46

Elena Rybakina se consagra en Ningbo

Elena Rybakina (27 años), campeona en Ningbo.
Elena Rybakina (27 años), campeona en Ningbo.Redes Sociales

La kazaja Elena Rybakina, actual #1 del mundo, se llevó la victoria en la final del WTA 500 de Ningbo (China) , sobre pista dura, al imponerse con contundencia a la canadiense Leylah Fernández.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La victoria de Elena Rybakina sobre Leylah Fernández, trigésima del ránking, fue por 6-2 y 6-2 en una hora y diecisiete minutos.

Lea más: Rybakina, a un paso de su cuarto título WTA del año

Rybakina dominó el partido por completo con tres saques directos y 24 golpes ganadores por sólo nueve de la canadiense, que no llegó a la mitad de aciertos en puntos ganados en primeras y segundas devoluciones.

Este es el cuarto título de 2026 para Rybakina, que este año también ganó los Grand Slams del Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos y el torneo de Stuttgart (Alemania).