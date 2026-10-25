Elena Rybakina se consagra en Ningbo

La victoria de Elena Rybakina sobre Leylah Fernández, trigésima del ránking, fue por 6-2 y 6-2 en una hora y diecisiete minutos.

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Rybakina dominó el partido por completo con tres saques directos y 24 golpes ganadores por sólo nueve de la canadiense, que no llegó a la mitad de aciertos en puntos ganados en primeras y segundas devoluciones.

Este es el cuarto título de 2026 para Rybakina, que este año también ganó los Grand Slams del Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos y el torneo de Stuttgart (Alemania).