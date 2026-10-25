La checa Siniakova conquista el título en Osaka

La victoria de Katerina Siniakova ante Ashlyn Krueger en la final de Osaka fue por 6-1 y 6-0, en una hora y ocho minutos de partido.

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Siniakova, de 30 años, firmó un partido muy completo para llevarse el triunfo llegando a tener un 75% de acierto en puntos ganados en el primer servicio y un 77% en puntos ganados en segunda devolución, unos registros muy superiores a los de la estadounidense, que llegó incluso a cometer tres dobles faltas.

Para la tenista checa este es el sexto título WTA de su carrera profesional y el primero desde el último en Nanchang (China) el 22 de octubre de 2023.