Polideportivo
25 de octubre de 2026 - 09:49

La checa Siniakova conquista el título en Osaka

Katerina Siniakova, campeona en Osaka, Japón.
Katerina Siniakova, campeona en Osaka, Japón.WTA

La checa Katerina Siniakova, 86 del ránking mundial, logró este domingo la victoria en el WTA 500 de Osaka (Japón) al imponerse sobre la estadounidense Ashlyn Krueger.

Por ABC Color
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La victoria de Katerina Siniakova ante Ashlyn Krueger en la final de Osaka fue por 6-1 y 6-0, en una hora y ocho minutos de partido.

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Siniakova, de 30 años, firmó un partido muy completo para llevarse el triunfo llegando a tener un 75% de acierto en puntos ganados en el primer servicio y un 77% en puntos ganados en segunda devolución, unos registros muy superiores a los de la estadounidense, que llegó incluso a cometer tres dobles faltas.

Para la tenista checa este es el sexto título WTA de su carrera profesional y el primero desde el último en Nanchang (China) el 22 de octubre de 2023.