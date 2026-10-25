Las Guerreras Cadetes quedaron en el décimo lugar en el I Mundial IHF U16 de handball

Las Guerreritas albirrojas cayeron por 31-24, peleando hasta el final contra las suizas en el certamen de balonmano que culminó este sábado en Agadir, Reino de Marruecos, en el primer mundial de esta categoría.

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En cinco cotejos, las paraguayas cosecharon triunfos contra Guinea, en la fase de grupos, y versus la anfitriona, Marruecos, en la pelea por la reclasificación del 9° al 12° puestos.

Al vencer a la representación africana quedaron entre las 10 mejores, y la pulseada contra Suiza fue para intentar ubicarse en el noveno puesto.

En la fase de grupos, Paraguay perdió contra Bielorrusia en el debut y Hungría, al cierre del Grupo B de la competencia.

No obstante, las guerreras hicieron un meritorio certamen ante las mejores selecciones del mundo en la categoría de Cadetes.

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En cuanto al partido sabatino contra las “relojeras”, las guaraníes jugaron un gran primer tiempo, para ir a vestuarios con paridad de 14-14.

En la complementaria, las europeas consiguieron despegarse, y sacar la diferencia que las ubicó en la novena posición.

Alemania le ganó 37-32 a Hungría, para coronarse campeona del mundo, mientras Rusia se impuso por 39-32 a República Popular de China para quedarse con el bronce.

Posiciones finales

1° Alemania, campeón del mundo

2° Hungría

3° Rusia

4° República Popular de China

5° Egipto

6° Bielorrusia

7° Kazajistán

8° Uzbekistán

9° Suiza

10° Paraguay

11° Túnez

12° Marruecos

13° Guinea

14° Argentina

15° EE.UU.

16° México