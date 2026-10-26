Martes, 27 de octubre de 2026

Redacción deportes. La Copa del Rey abre su primera eliminatoria con varios partidos que disputan conjuntos de LaLiga EA Sports española, como el Espanyol, que se enfrenta al Sestao River, el Elche, a la UD Pinatar, el Villarreal al Manacor y el Rayo Vallecano al Recreativo de Huelva.

Viena. El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, se enfrenta este martes al español Martín Landaluce, que juega con una invitación de los organizadores, en la primera ronda del torneo de Viena, mientras que el también español Carlos Alcaraz, segundo favorito, se mide al ruso Karen Khachanov.

Redacción Deportes. Los Rays de Tampa Bay reciben en su casa del Tropicana Field, en San Petersburgo, a los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie al mejor de siete encuentros.

--------------------------------------------------------------

- NBA: Boston Celtics-Brooklyn Nets (23.30 GMT), New York Knicks-Detroit Pistons, San Antonio Spurs-Sacramento Kings (00.00) y Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (03.00).

- Euroliga. 8ª jornada (FOTO): Bayern (GER)-Barça (20.00), Valencia Basket-Fenerbahçe (TUR) (19.30 GMT) y Kosner Baskonia-Real Madrid (20.00).

- Cuarto partido de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas entre los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee. Desde las 00.00 GMT del martes. (FOTO)

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Repesca, vuelta: Alianza (ESA)-Marathón (HON) (03.00 del miércoles).

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Previa del partido de vuelta de las semifinales entre el Olimpia, de Honduras, y el Cartaginés, de Costa Rica.

- Inglaterra. Copa de la Liga. 1/8 final: Fleetwood Town-Arsenal (20.00 GMT).

- Italia. 9ª jornada (FOTO): Sassuolo-Lazio (17.30 GMT) y Roma-Cagliari y Torino-Como (19.45).

- Alemania. Copa, 1/16 final: Hamburgo-Eintracht Fráncfort, Rot Weiss Essen-RB Leipzig (17.00 GMT), Borussia Dortund-Werder Bremen (19.45).

- España. Copa del Rey. Primera eliminatoria (FOTO). Crónicas de los partidos Sestao River-Espanyol y UD Pinatar–Elche (18.00) GMT y Manacor–Villarreal, Recreativo-Rayo Vallecano y Sporting de Alcázar-Málaga (20.00).

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

Redacción EFE Deportes