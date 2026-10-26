Neerlandés Griekspoor conquista su cuarto título ATP

La victoria de Tallon Griekspoor en la capital belga contra Jan-Lennard Struff en la final fue por 4-6, 6-3 y 6-4.

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Es el cuarto título de la carrera de Griekspoor, después de los logrados en 2023 en Chennai (India) y en ’s-Hertogenbosch (Países Bajos), y en 2005 en Mallorca (España).

Griekspoor, de 30 años, había eliminado el sábado en semifinales al argentino Francisco Cerúndolo, 21º del mundo y mejor tenista sudamericano del ránking ATP.

El torneo de Bruselas se disputa en pista dura bajo techo.