Polideportivo
26 de octubre de 2026 - 08:44

Neerlandés Griekspoor conquista su cuarto título ATP

Tallon Griekspoor, campeón en Bélgica.
Tallon Griekspoor, campeón en Bélgica.Redes sociales

El neerlandés Tallon Griekspoor, 60 de la clasificación mundial, levantó el domingo el trofeo de campeón en el torneo ATP 250 de Bruselas, tras derrotar al alemán Jan-Lennard Struff (58º).

Por ABC Color
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La victoria de Tallon Griekspoor en la capital belga contra Jan-Lennard Struff en la final fue por 4-6, 6-3 y 6-4.

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Es el cuarto título de la carrera de Griekspoor, después de los logrados en 2023 en Chennai (India) y en ’s-Hertogenbosch (Países Bajos), y en 2005 en Mallorca (España).

Griekspoor, de 30 años, había eliminado el sábado en semifinales al argentino Francisco Cerúndolo, 21º del mundo y mejor tenista sudamericano del ránking ATP.

El torneo de Bruselas se disputa en pista dura bajo techo.