Ucrania considera "inaceptable" que los Mundiales de 2030 se disputen en Rusia

"La decisión de la Federación Internacional de Halterofilia de conceder a Moscú la organización de los Campeonatos del Mundo de 2030 es inaceptable", escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en su cuenta de la red social X.

"Una decisión así, sin precedentes desde el inicio de la invasión rusa a gran escala (en 2022), corre el riesgo de hacer que el regreso de grandes acontecimientos deportivos internacionales al Estado agresor parezca aceptable", añadió.

Sibiga recordó que "Rusia sigue matando a ucranianos, incluidos deportistas", y que, por tanto, en su opinión, "es inmoral conceder a Moscú el privilegio de albergar un gran evento deportivo internacional mientras continúa su agresión".

"No debemos permitir que el Kremlin utilice el deporte internacional para reclamar reconocimiento, legitimidad o un regreso a la normalidad sin poner fin a su agresión ni rendir cuentas por ella", insistió.

"Debemos impedir la normalización de la agresión cuando una institución trata la guerra como si fuera un problema ajeno y anima a otras a hacer lo mismo", añadió.

Ucrania, dijo, insta a la IWF, al Comité Olímpico Internacional (COI) y a la comunidad deportiva internacional "a trabajar conjuntamente para revertir esta decisión, porque desde el momento en que el deporte internacional empieza a recompensar a los agresores, pierde la autoridad moral para hablar de equidad, respeto e integridad".

La IWF anunció este domingo que la capital rusa será sede de los Mundiales de 2030, decisión que marca un nuevo paso hacia el retorno de Rusia al calendario de las grandes competiciones internacionales.

Serán los primeros Mundiales de un deporte del programa olímpico que se disputarán en Rusia desde febrero de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania.