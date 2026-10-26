Venezolanos buscan doble corona histórica entre el Clásico Mundial y la Serie Mundial

Los tres jugadores forman parte de los Cerveceros de Milwaukee, que tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial de 2026 frente a los Rays de Tampa Bay, tras imponerse por 3-2 el viernes y por 5-4 el sábado.

Milwaukee necesita dos victorias más para conquistar el título de las Grandes Ligas y permitir que los tres venezolanos sumen un segundo campeonato al obtenido con su selección nacional.

Esta combinación de títulos en una misma temporada solo cuenta con dos antecedentes individuales: los estadounidenses Alex Bregman y Luke Gregerson, quienes ganaron el Clásico Mundial con su país y la Serie Mundial con los Astros de Houston en 2017.

La posibilidad de lograr el doblete alcanza asimismo al cuerpo técnico del equipo, pues Néstor Corredor, integrante de la organización de Milwaukee, formó parte de la selección venezolana campeona en 2026 como lanzador de prácticas de bateo, por lo que también opta a celebrar ambos triunfos desde sus funciones técnicas.

De este modo, Venezuela, que comenzó 2026 con el triunfo en el Clásico Mundial, puede cerrar el año con un nuevo hito si sus representantes añaden el título de las Grandes Ligas a la corona conseguida con el equipo nacional.