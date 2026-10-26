Vóley playa: 90 duplas animaron el Circuito Nacional en la SND

Las arenas de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) fueron escenario de una nueva edición del Circuito Nacional de Vóley playa, que reunió a 90 duplas en cinco categorías: A2 masculino y femenino, Sub 17 masculino y femenino, y mixto.

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La jornada estuvo marcada por partidos intensos y definiciones emocionantes, en una competencia que también representó una última prueba para Sofía Martínez y Estefanía Gómez antes de emprender viaje a Dakar, donde representarán a Paraguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud (del 31 de octubre al 13 de noviembre).

Martínez tuvo una destacada actuación al conquistar el título de la categoría Sub 17 femenina junto a Fiorella Bogado. Además, junto a Gómez, finalizó en el segundo lugar de A2 femenino, detrás de Clara Torres y Arely Herrera.

En la categoría mixta, el primer puesto quedó en manos de Fiorella Núñez y Derlis Cañiza, mientras que la dupla integrada por Cecilia Melgarejo y el argentino Bautista Lescano terminó segunda. Valentina Zubizarreta y Gastón Armadans completaron el podio.

En Sub 17 masculino, los argentinos Lautaro Nitshe y Bautista Lescano se quedaron con el título, seguidos por Agustín Lopes y Santiago Alvarenga. Santos Moreno y Mauricio Vallejos ocuparon el tercer lugar.

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Por su parte, en A2 masculino, Arnaldo Zarza y Alejandro López se consagraron campeones, con Matías Yegros y Gastón Armadans en la segunda posición y Damián Alonso y Ángel Benítez en la tercera.

La categoría A2 femenina tuvo como vencedoras a Clara Torres y Arely Herrera. Sofía Martínez y Estefanía Gómez finalizaron segundas, mientras que Fiorella Núñez y Ambar Ayala completaron el podio.

Con una participación de 90 duplas y cinco categorías en disputa, el Circuito Nacional volvió a ofrecer un espacio de competencia para distintas generaciones del vóley playa paraguayo, en una jornada especial para Martínez y Gómez, que ajustaron detalles antes del desafío olímpico juvenil en Dakar.

Podios del Circuito Nacional

Mixto

Fiorella Núñez y Derlis Cañiza Cecilia Melgarejo y Bautista Lescano (Argentina) Valentina Zubizarreta y Gastón Armadans

Sub 17 masculino

Lautaro Nitshe y Bautista Lescano (Argentina) Agustín Lopes y Santiago Alvarenga Santos Moreno y Mauricio Vallejos

Sub 17 femenino

Sofía Martínez y Fiorella Bogado Clara Torres y Emma Quinteros Samira Greco y Ambar Ayala

A2 masculino

Arnaldo Zarza y Alejandro López Matías Yegros y Gastón Armadans Damián Alonso y Ángel Benítez

A2 femenino