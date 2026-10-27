Segundo triunfo del Sportivo Luqueño en Turquía

El debut del Sportivo Luqueño en la Wold Winners Cup de fútbol playa fue el lunes con victoria por 10-4 sobre el italiano Mare Di Roma.

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La segunda presentación auriazul fue igual de contundente: 13-4 ante el Bohemians Praha de República Checa. El representante paraguayo, dirigido técnicamente por Fabricio Santos, puso un pie en los cuartos de final del evento del que intervienen 32 elencos.

Los tantos del Sportivo en el enfrentamiento contra los checos fueron marcados por Thiago Barrios (3), Thanger (3), Matías Martínez (2), Breno Xavier (2), Milciades Medina, Néstor Medina y Yoao Rolón.

La tercera y última presentación auriazul en la fase de grupos será este miércoles contra el Qadsia de Kuwait, a las 08:00 de nuestro país.

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La competencia se desarrolla en el Alanya International Beach Sports Centre, complejo deportivo de primer nivel ubicado en el distrito de Cumhuriyet, que forma parte de Alanya.

La dotación auriazul

Jugadores

Eliot Mounoud (suizo)

Yoao Rolón (paraguayo)

Sixto Cantero (paraguayo)

Matías Martínez (paraguayo)

Thiago Barrios (paraguayo)

Matías Luraschi (paraguayo)

Néstor Medina (paraguayo)

Milciades Medina (paraguayo)

Jhovanny Benítez (paraguayo)

Valentín Benítez (paraguayo)

Breno Xavier (brasileño)

Rodrigo Soares (brasileño)

Thanger Alves (brasileño)

Coordinador

Daniel Ferreira

Entrenador

Fabricio Santos

Auxiliar técnico

Carlos Borja

Médico

Gustavo Franco

Delegado

Pedro Cantero