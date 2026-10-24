Polideportivo
24 de octubre de 2026 - 19:12

San José barre la serie contra Amambay y es el primer finalista del Clausura

San José le ganó a Amambay el tercer partido de la serie, y clasificó a las finales del Torneo Clausura de la LNB 2026.
San José le ganó a Amambay el tercer partido de la serie, y clasificó a las finales del Torneo Clausura de la LNB 2026.

Deportivo San José le ganó 90-60 al Deportivo Amambay el tercer partido de la serie, disputado este viernes en el Complejo SUMA de Luque. Es el primer finalista del torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, pues en la otra llave, los Kings ganan 2-1 a Colonias Gold.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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San José, vigente campeón, nuevamente es parte de otra final de la Liga Nacional de Básquetbol, luego de obtener una contundente victoria contra Deportivo Amambay, en el juego 3 de la serie al mejor de 5.

Lea más: Kings y Gold por desnivelar la serie

Los santos oficiaron de local en el Complejo SUMA de Luque, y ganaron con estos parciales: 24-10,26-13, 23-15 y 17-22.

En el team albiceleste fue goleador el americano Robin Perry, con 15 puntos, sin embargo, el máximo encestador del cotejo fue su compatriota Jemal Davis, con 21, en filas pedrojuaninas.

San José, que fue campeón del Torneo Apertura, espera rival, que saldrá de la serie semifinal entre Olimpia Kings y Colonias Gold.

Los franjeados ganaron el jueves, el tercer partido de la serie, y aventajan 2-1 a los colonos.

El siguiente partido entre ambas escuadras está marcado para este martes, en Obligado, y puede conocerse al otro finalista, en caso que vuelvan a ganar los asuncenos.

Si ganan los itapuenses habrá quinto decisivo partido, con localía de Olimpia, el jueves.