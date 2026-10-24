San José barre la serie contra Amambay y es el primer finalista del Clausura

San José, vigente campeón, nuevamente es parte de otra final de la Liga Nacional de Básquetbol, luego de obtener una contundente victoria contra Deportivo Amambay, en el juego 3 de la serie al mejor de 5.

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Los santos oficiaron de local en el Complejo SUMA de Luque, y ganaron con estos parciales: 24-10,26-13, 23-15 y 17-22.

En el team albiceleste fue goleador el americano Robin Perry, con 15 puntos, sin embargo, el máximo encestador del cotejo fue su compatriota Jemal Davis, con 21, en filas pedrojuaninas.

San José, que fue campeón del Torneo Apertura, espera rival, que saldrá de la serie semifinal entre Olimpia Kings y Colonias Gold.

Los franjeados ganaron el jueves, el tercer partido de la serie, y aventajan 2-1 a los colonos.

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El siguiente partido entre ambas escuadras está marcado para este martes, en Obligado, y puede conocerse al otro finalista, en caso que vuelvan a ganar los asuncenos.

Si ganan los itapuenses habrá quinto decisivo partido, con localía de Olimpia, el jueves.