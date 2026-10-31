Dakar 2026: Recuperación y contundencia de las paraguayas del vóley playa frente a Gambia

La dupla paraguaya mostró una imagen completamente diferente a la de su estreno ante Canadá. Esta vez no solamente se impuso en el marcador, sino que también dominó ampliamente el desarrollo del encuentro, con autoridad, concentración y una mentalidad firme para resolver el compromiso sin sobresaltos.

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Las guaraníes no dieron margen a sus rivales, Kaddy Saidy y Fatima Sanneh, a quienes derrotaron con parciales de 21-9 y 21-4, en apenas 24 minutos de juego. El segundo set fue una demostración de superioridad, con apenas cuatro puntos concedidos a las representantes gambianas.

Con este resultado, Paraguay suma una victoria y una derrota en el Grupo A y se mantiene en la pelea por la clasificación. Canadá lidera la serie con dos triunfos, mientras que Paraguay y China comparten el segundo escalón, ambos con una victoria y una caída. Gambia cierra la clasificación sin conocer todavía el triunfo.

El próximo desafío será decisivo. Martínez y Gómez enfrentarán este domingo a China, desde las 05:30 de nuestro país, en busca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

El encuentro será transmitido en vivo por ABC TV Paraguay, a través de YouTube, con la cobertura del canal oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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El partido ante Gambia tuvo como primer árbitro al ghanés Abletor Bright y como segunda jueza a la tunecina Hlila Aida.