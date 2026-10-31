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Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 07:52

Dakar 2026: Caída en el estreno del Team Paraguay en vóley playa

Las paraguayas Estefanía Gómez y Sofía Martínez no pudieron sostener la ventaja y cedieron en el estreno ante Canadá.
Las paraguayas Estefanía Gómez y Sofía Martínez no pudieron sostener la ventaja y cedieron en el estreno ante Canadá.

El Team Paraguay de vóley playa femenino tuvo un comienzo adverso en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La dupla integrada por Sofía Martínez y María Estefanía Gómez cayó este sábado frente a Canadá, por 2-1, en su presentación por el Grupo A de la competencia. Van por la recuperación a las 10:30 frente a Gambia.

Por David Rolón
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Las representantes paraguayas protagonizaron un partido parejo ante Natalia Casas y Julia McDougall, pero no pudieron sostener la ventaja inicial y terminaron cediendo ante la reacción de las norteamericanas, que se quedaron con la victoria en tres sets.

Lea más: Sofía Martínez y Leonardo Acuña, al frente de una generación que busca trascender en Dakar

La dupla guaraní arrancó con buenas sensaciones y se adjudicó el primer parcial por 22-20, luego de 22 minutos de disputa. En el segundo set, Martínez y Gómez llegaron a estar en ventaja, pero no consiguieron cerrar el parcial y permitieron la recuperación de las canadienses, que igualaron el encuentro al imponerse por 21-18.

El tercer y definitivo set fue el más complicado para las paraguayas. Canadá tomó rápidamente el control del juego y aprovechó las dificultades de la dupla nacional para encontrar respuestas. En apenas 11 minutos, Casas y McDougall sellaron el triunfo por 15-8, después de 53 minutos de partido.

De esta manera, Sofía Martínez y María Estefanía Gómez no pudieron celebrar en su estreno en Dakar, aunque dejaron pasajes de buen juego, especialmente durante el primer set y buena parte del segundo. Ahora deberán buscar la recuperación frente a Gambia este mismo sábado a las 10:30 para mantenerse en carrera dentro del Grupo A.

El encuentro tuvo como primera árbitra a la portuguesa Sandra Cristina Rodrigues Deveza y como segundo juez al catarí Abdullah Ahmad Hussain Ali.

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