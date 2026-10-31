Dakar 2026: Caída en el estreno del Team Paraguay en vóley playa

Las representantes paraguayas protagonizaron un partido parejo ante Natalia Casas y Julia McDougall, pero no pudieron sostener la ventaja inicial y terminaron cediendo ante la reacción de las norteamericanas, que se quedaron con la victoria en tres sets.

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La dupla guaraní arrancó con buenas sensaciones y se adjudicó el primer parcial por 22-20, luego de 22 minutos de disputa. En el segundo set, Martínez y Gómez llegaron a estar en ventaja, pero no consiguieron cerrar el parcial y permitieron la recuperación de las canadienses, que igualaron el encuentro al imponerse por 21-18.

El tercer y definitivo set fue el más complicado para las paraguayas. Canadá tomó rápidamente el control del juego y aprovechó las dificultades de la dupla nacional para encontrar respuestas. En apenas 11 minutos, Casas y McDougall sellaron el triunfo por 15-8, después de 53 minutos de partido.

De esta manera, Sofía Martínez y María Estefanía Gómez no pudieron celebrar en su estreno en Dakar, aunque dejaron pasajes de buen juego, especialmente durante el primer set y buena parte del segundo. Ahora deberán buscar la recuperación frente a Gambia este mismo sábado a las 10:30 para mantenerse en carrera dentro del Grupo A.

El encuentro tuvo como primera árbitra a la portuguesa Sandra Cristina Rodrigues Deveza y como segundo juez al catarí Abdullah Ahmad Hussain Ali.