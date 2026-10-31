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Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 11:08

Dakar 2026: Victoria Giménez abrió su participación en el remo costal

La paraguaya Victoria Giménez arrancó su participación en el certamen olímpico que se disputa en África por primera vez.
La paraguaya Victoria Giménez arrancó su participación en el certamen olímpico que se disputa en África por primera vez.

La paraguaya Victoria Giménez tuvo su estreno este sábado en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en la modalidad de remo costal, con la disputa del primer Time Trial, en el que finalizó en el puesto 23 entre 31 competidoras.

Por David Rolón
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Giménez registró un tiempo de 3 minutos, 19 segundos y 08 centésimas (3:19.08), en una prueba que tuvo dos parciales.

Lea más: Dakar 2026: Caída en el estreno del Team Paraguay en vóley playa

En el primero marcó 3:10.02, ubicándose en la posición 24, mientras que completó el recorrido con un registro acumulado que la dejó en el vigesimotercer lugar de la clasificación.

La paraguaya Victoria Giménez volverá a competir mañana.
La paraguaya Victoria Giménez volverá a competir mañana.

La representante del Team Paraguay tendrá una nueva oportunidad de mejorar sus registros este domingo, cuando dispute el segundo Time Trial, previsto para las 08:20 (hora paraguaya).

La competencia que se desarrolla en Saly Beach West (Water Park) continuará con otra exigente jornada para Giménez, que buscará mejorar su rendimiento y avanzar en la clasificación de esta modalidad del remo costal en la cita olímpica juvenil que se desarrolla en Senegal.

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