Dakar 2026: Victoria Giménez abrió su participación en el remo costal

Giménez registró un tiempo de 3 minutos, 19 segundos y 08 centésimas (3:19.08), en una prueba que tuvo dos parciales.

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En el primero marcó 3:10.02, ubicándose en la posición 24, mientras que completó el recorrido con un registro acumulado que la dejó en el vigesimotercer lugar de la clasificación.

La representante del Team Paraguay tendrá una nueva oportunidad de mejorar sus registros este domingo, cuando dispute el segundo Time Trial, previsto para las 08:20 (hora paraguaya).

🇵🇾 #TeamParaguay - Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 🇸🇳 2026 🤩



🚣🏻‍♀️ #Remo Costal 🙋🏻‍♀️ Time Trial: Palabras de Victoria Giménez, tras su debut olímpico.



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La competencia que se desarrolla en Saly Beach West (Water Park) continuará con otra exigente jornada para Giménez, que buscará mejorar su rendimiento y avanzar en la clasificación de esta modalidad del remo costal en la cita olímpica juvenil que se desarrolla en Senegal.