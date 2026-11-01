Dani Vallejo, por el acceso al cuadro principal del Masters de París

Después de superar el difícil primer filtro contra el experimentado búlgaro Grigor Dimitrov, el máximo exponente del tenis paraguayo en la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo, juega contra Lorenzo Sonego, al que enfrentó recientemente en Viena, con marcador adverso.

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El duelo entre Vallejo y Lolo Sonego está marcado para este domingo, a las 10:30 de nuestro país, en la Cancha 1 de Paris La Défense Arena, en Nanterre, área metropolitana oeste de la capital francesa.

Vallejo viene de superar a Grigor Domitrov por 7-6 (3), 4-6 y 6-3, mientras que Sonego dejó fuera de carrera en la primera ronda de la “qualy” al español Jaume Munar, al que derrotó por 6-7 (3), 6-3 y 6-4.

Este será el segundo duelo entre Vallejo y Sonego. El primero se dio el pasado sábado 24 de octubre, en la primera ronda clasificatoria del ATP de Viena (Austria), con victoria del italiano por 6-2, 3-6 y 6-3.

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El paraguayo tiene 22 años, ocupa el puesto 56 del escalafón mundial y su mejor ubicación fue 52, alcanzada el 5 de octubre del presente curso.

Lolo tiene 31 años, está 91 en el ránking y en octubre de 2021 llegó a su “techo” al llegar a su 21ª plaza.

La llave principal del Masters 1000 de París se abre este lunes y se cerrará el domingo 8.