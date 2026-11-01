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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 09:18

Sportivo Luqueño va por la corona internacional en fútbol playa

Sportivo Luqueño va por la consagración internacional en Turquía.
Sportivo Luqueño va por la consagración internacional en Turquía.Instagram

El Sportivo Luqueño define este domingo el título de la World Winners Cup Alanya 2026 de fútbol playa, que se disputa en Turquía, contra el Amal Mogador BSC de Marruecos.

Por ABC Color
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Llegó el momento de la definición para el monarca paraguayo de fútbol playa, el Sportivo Luqueño, que enfrenta al Amal Mogador BSC de Marruecos, a las 13:00 de nuestro país, en la final de la Copa del Mundo de Campeones, que se desarrolla en Turquía.

Lea más: Sportivo Luqueño es finalista del Mundial de fútbol playa

Para acceder a esta instancia, los auriazules debieron superar cuatro etapas. En la fase de grupos derrotaron 10-4 a Mare Di Roma de Italia, 13-4 Bohemians de República Checa y 7-2 a Qadsia SC de Kuwait.

En octavos fue triunfo por 11-0 sobre el local Alanya Belediyespor, mientras que en cuartos se dio el partido más ajustado, frente a Yurkas-Vitoblsport de Bielorrusia, con empate 4-4 en tiempo normal y triunfo 5-3 en los penales. En semifinales, Luqueño venció por 9-3 a Falfala Kafr Qassem de Israel.

Componentes de la dotación auriazul

Jugadores

Eliot Mounoud (suizo)

Yoao Rolón (paraguayo)

Sixto Cantero (paraguayo)

Matías Martínez (paraguayo)

Thiago Barrios (paraguayo)

Matías Luraschi (paraguayo)

Néstor Medina (paraguayo)

Milciades Medina (paraguayo)

Jhovanny Benítez (paraguayo)

Valentín Benítez (paraguayo)

Breno Xavier (brasileño)

Rodrigo Soares (brasileño)

Thanger Alves (brasileño)

Coordinador

Daniel Ferreira

Entrenador

Fabricio Santos

Auxiliar técnico

Carlos Borja

Médico

Gustavo Franco

Delegado

Pedro Cantero

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