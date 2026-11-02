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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 01:40

27-10. Los Commanders hunden a unos Eagles sin Jalen Hurts

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Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Los Washington Commanders hundieron este domingo a unos Philadelphia Eagles sin Jalen Hurts, que encadenaron su sexta derrota consecutiva al caer por 27-10 en un duelo de la División Este de la Conferencia Nacional de la NFL.

Por EFE
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Philadelphia pasó de comenzar el curso con dos victorias a situarse con un balance de 2-6. Washington mejoró su registro a dos triunfos, cuatro derrotas y un empate.

Tanner McKee, sustituto de Hurts, completó 23 de 34 pases para 212 yardas, sin touchdowns y con una intercepción. Además, sufrió cinco capturas y perdió un balón.

Jayden Daniels lideró a los Commanders con 16 pases completos de 29 intentos, 217 yardas y un touchdown, sin intercepciones.

Los Eagles comenzaron con una ventaja de 10-0 gracias a un gol de campo de Jake Elliott y una carrera de tres yardas de Saquon Barkley, pero no volvieron a anotar.

Washington respondió con 27 puntos consecutivos. Daniels conectó con Stefon Diggs para una anotación de ocho yardas, Drew Stevens convirtió cuatro goles de campo y Rachaad White sentenció con un touchdown por tierra.

McKee asumió el ataque de Philadelphia por la baja de Hurts, que está recibiendo un tratamiento por coágulos en los pulmones.

El suplente tiene una historia de superación fuera del campo. A los 16 años le diagnosticaron un melanoma, por el que fue operado. Antes de jugar en Stanford, pasó 21 meses como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Curitiba, Brasil, donde aprendió portugués.

Este domingo no consiguió dar respuesta a la defensa de Washington ni frenar la caída de unos Eagles que siguen sin encontrar el rumbo después de su buen arranque.

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