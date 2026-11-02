8 Años de festejo por laureles de Mr. Danger y Sweet Prince en el “Fundación”

Los trofeos de los dos clásicos festivos en homenaje al aniversario 75° del Jockey Club del Paraguay fueron a parar a la caballeriza 8 Años, luego de la victoria de Sweet Prince y Mr. Danger, en el “Fundación” y “Socios Fundadores”, respectivamente.

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En primer turno, Mr. Danger fue a lo mas alto de la “herradura” alzándose con el clásico de 1.200 metros, con el piloto Marco Meza sobre su lomo, marcando en los relojes 1′12″64.

El largo clásico de 2.000 metros, el “Fundación” en homenaje a don Fernando Arza Encina fue para Sweet Prince que se impuso exigido por Marco Meza nuevamente, para un espectacular doblete del jockey, del cuidador Albino Meza y del stud 8 Años. El pingo recorrió la distancia en 2′11″40.

Al romperse el fuego, Like a Wind anunciaba una gran jornada para el stud Don Honorio ganando el handicap inferior de hembras, con la conducción del jockey Juan Román, marcando buenos 47″96 para los 800 metros de carrera.

Doblete para Don Honorio con el triunfo de Qué Pingo, arribando al “disco” tras los 1.400 metros de carrera, con la monta de Alberto Villalba, registrando en cronos 1′28″86, para el lote de caballos de 5ª categoría.

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En la cuarta de programa, Lírico del stud J.C. cortó el “bis” de Tri Legal, ganando entre pingos de la 6ª categoría, con la fusta de Javier Portillo, registrando en el cronómetro 1’14″13 para los 1.200 metros.

Al caer el telón de la reunión número 27 del año, Nene Malo llevó el triplete para Don Honorio, de la mano del jockey Gabriel Portillo. El alazán recorrió las 11 cuadras en 1′07″35, entre los corceles de 7ª categoría.