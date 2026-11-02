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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 18:20

La tradición de cerrar el año lectivo con exhibición gimnástica Undokai

Un inicio del mes de noviembre muy activo tuvieron los alumnos de la Escuela/Colegio Nihon Gakko
Presentación de la tradicional exhibición gimnástica de origen japonés “Undokai” entre los alumnos del Nihon Gakko.

Como es tradicional en cada cierre del año escolar, en el centro de estudios primarios, secundarios y universitarios, Nihoh Gakko, la mañana de este lunes se disfrutó de la exhibición gimnástica de origen japonés “Undokai”, por parte de los chicos del Nivel inicial y medio.

Por ABC Color
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Un inicio del mes de noviembre muy activo tuvieron los alumnos de la Escuela/Colegio Nihon Gakko con la ya tradicional actividad siempre dentro del marco de los 33º años de la institución, el 90º aniversario de la inmigración Japonesa al Paraguay y 107 años de Amistad-Paraguay-Japón.

De la competencia en la tradicional exhibición gimnástica Undokai” de este lunes participaron los estudiantes de los niveles primarios, secundarios y terciarios.

Una de las actividades comprendió el cierre de la reciente competencia artística y deportiva en el Nihon Gakko.
Una de las actividades comprendió el cierre de la reciente competencia artística y deportiva en el Nihon Gakko.

El evento deportivo estudiantil consistió en la presentación de ejercicios físicos, realizados en forma armónica, coordinada y organizada, siguiendo un esquema japonés basado en la disciplina y el orden de cada actividad recreativa. Los niños y niñas se organizaron en distintos colores que identificaban a cada grado participante de esta competencia.

Como cada cierre del año lectivo, los alumnos se prepararon con mucho entusiasmo y cada uno compitió en la defensa de sus colores, se presentaron hermosas coreografías en el aspecto artístico y en lo deportivo, se tuvieron rutinas muy interesantes, notándose el esfuerzo de cada atleta por alcanzar la mejor presentación.

La mañana de este lunes se disfrutó de la exhibición gimnástica de origen japonés “Undokai”,
Todas estas actividades fueron coordinadas por los directivos y docentes de la institución.

Así, el referido centro de estudios con sede en la ciudad de Fernando de la Mora busca crear espacios de camaradería deportiva entre sus estudiantes y que puedan desarrollar las distintas disciplinas del deporte, interrelacionados con la expresión artística-cultural de cada estudiante. Todas estas actividades fueron coordinadas por los directivos de la institución.

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