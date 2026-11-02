Las panteras quedaron en el sexto puesto en la FIBA AmeriCup 3x3 de El Salvador

Las panteras guaraníes cayeron en la jornada final del AmeriCup 3x3 de baloncesto dándole porfiada batalla a la selección de Estados Unidos, por cuartos de final del torneo que se realizó en el Salvador. Resultó campeón Canadá, que se impuso a EE.UU. en la final.

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La rama masculina tuvo a los mismos protagonistas buscando el oro en la competencia de basket callejero.

Paraguay tomó parte del certamen en la rama femenina, con la capitana Paola Ferrari, Marta Peralta, Ximena Ibarra y Paloma Niz.

En el juego por los cuartos de final, este domingo, el combinado guaraní le dio gran pelea al team de EE.UU., cayendo apenas 21-18.

En “semis”, las estadounidenses se impusieron 21-17 a Cuba, mientras Canadá le ganó 21-11 a Colombia.

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En la final del Norte, las canadienses le ganaron 21-12 a las estadounidenses, para corroborar las preclasificaciones que tenían a estas dos selecciones en el primer y segundo puesto, respectivamente.

En el camino de las chicas paraguayas quedaron atrás Nicaragua, Jamaica y Honduras en la fase clasificación, quedando Paraguay al frente de su grupo.

En la llave principal, las chicas consiguieron una gran victoria contra Puerto Rico y perdieron versus Argentina.

En los cruces quedó Estados Unidos como rival, con el consabido desenlace, pero quedando el buen sabor de enfrentarse a los mejores y cosechar buenos frutos.

En la preclasificación, Paraguay estaba en el duodécimo puesto, escalando posiciones para convertirse en la sexta selección de América, solo detrás de Canadá, EE.UU., Colombia, Cuba y Argentina.

Detrás de las paraguayas quedaron las selecciones de El Salvador, Chile, Puerto Rico, México, Venezuela, Islas Caimán, Guatemala, Honduras, Brasil, Dominicana, Nicaragua, Uruguay, Jamaica y Santa Lucía.