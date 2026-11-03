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Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 12:28

Badosa se retira en Hong Kong por problemas físicos

Paula Badosa (28 años), mermada por los problemas físicos.
Paula Badosa (28 años), mermada por los problemas físicos.073041+0000 CN-STR

La española Paula Badosa se retiró este martes del Abierto de Hong Kong que se disputa hasta el 8 de noviembre, debido a unos problemas físicos, donde tuvo que ser atendida por los médicos, en el partido ante la tenista rusa Yelena Pridánkina.

Por ABC Color
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Paula Badosa, #56 del mundo, debutó en el Abierto de Hong Kong en la primera ronda del torneo ante Yelena Pridánkina, 206 en el ránking WTA, cuando en el primer set que se llevó la rusa por 7-5 en poco más de una hora, la española tuvo que retirarse de la pista.

Lea más: Dani Vallejo, “perdedor desafortunado” en el Masters 1000 de París

Entre lágrimas, tuvo que ser atendida por los médicos del torneo donde se le tomó la presión y se revisaron sus constantes vitales y decidió abandonar la competición.

Tras esta retirada, Badosa dice adiós a la temporada y terminará fuera de las 50 mejores del circuito femenino.

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