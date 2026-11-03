Dani Vallejo, “perdedor desafortunado” en el Masters 1000 de París

La fortuna le sonrió inicialmente al máximo exponente del tenis paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (22 años y 56 en el ránking ATP), quien pese a perder en la segunda y última fase clasificatoria del Masters 1000 de París contra el italiano Lorenzo Sonego, pudo acceder como lucky loser (perdedor afortunado) a la llave principal, debido a la lesión del griego Stefanos Tsitsipas.

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Sin embargo, nuestro compatriota no pudo superar la primera ronda, perdiendo en tres contra el estadounidense Learner Tien (20 años/19º), a quien había vencido en Madrid, este mismo año.

El choque de la ronda de 64 se disputó en la Cancha 1, con victoria del estadounidense por 6-3, 5-7 y 7-5, en 2 horas con 22 minutos de partido. El paraguayo acusó algunos problemas físicos, requiriendo asistencia médica. De todas formas, demostró una entrega total, que lamentablemente no le alcanzó.

En esta misma fase del Masters 1000 de Madrid, sobre tierra batida, el guaraní se había impuesto por 6-4 y 6-3, el 25 de abril.

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El evento en la capital francesa se desarrolla en el Plenitude Arena de Nanterre, sobre pista dura cubierta (indoor), caracterizada por ser una de las más rápidas del circuito.

La siguiente parada de Vallejo será el ATP 250 de Estocolmo, a disputarse del 8 al 14 del presente mes, en el Kungliga Tennishallen de Suecia, sobre indoor.