Camilo Pérez y cómo queda el COP con Ueno Bank: “Con nosotros no hay ningún problema”

El Banco Central de Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank por el deterioro de su índice de solvencia, situación que también afecta al deporte paraguayo, incluyendo al fútbol. Los fondos del banco están congelados y podrían permanecer así por hasta 15 días. El presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) habló con el Cardinal Deportivo y reveló en qué afecta al organismo, siendo la entidad bancaria el principal sponsor del organismo.

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“Nosotros tenemos el auspicio de Ueno Bank. Nosotros estamos al día, nosotros cobramos hace dos meses, cobramos año adelantado, hasta el año que viene, hasta junio estamos cubiertos. Todas las inversiones que teníamos previstas como parte del contrato la hicieron. S tenemos otros pequeños contratos que tenemos que ir mirando en los próximos días, pero son todos chicos. A nosotros no nos afecta. Con nosotros no hay ningún problema”, expresó Camilo Pérez.

Pérez mencionó que el contrato del COP con Ueno Bank es hasta junio de 2027. “Nosotros cobramos todo”, añadió el titular, que también apuntó a qué pasará una vex finalizado el vínculo. “Tenemos que esperar que llegue la fecha porque ellos son dueños del contrato hasta esa fecha a no ser que desde el BCP nos indiquen algo diferente”, explicó, agregando que Ueno Bank seguirá apareciendo como main sponsor. “Estamos bajo contrato, a nosotros no nos deben”, aclaró.

Camilo Pérez y la preocupación por el Rally del Paraguay 2027

Camilo Pérez expresó estar preocupado por la tercera edición del Rally del Paraguay 2027. “Soy honesto y me preocupa es el rally. Cada año ellos son main sponsor del rally y tendríamos que salir a buscar para el año que viene, estamos en pleno contrato también. Vamos a dejar que pase unos días, quince días un mes y ponernos a trabajar para ver cuál es la situación”, comentó el presidente del COP, que desveló el monto que Ueno Bank pagaba US$ 3.900.000 por edición.