Dakar 2026: Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco, sin finales en natación

Benjamín Insfrán participó en los 400 metros libre masculinos, en los que terminó quinto en su serie con un registro de 4 minutos, 23 segundos y 84 centésimas (4:23.84).

Lea más: Dakar 2026: Goleada de Paraguay en su estreno en el futsal

Una vez completadas todas las series, el paraguayo ocupó el puesto 29 entre 33 competidores, resultado que lo dejó fuera de la lucha por las medallas.

Por su parte, Cristhiane Añasco tampoco logró avanzar a la instancia decisiva de los 100 metros espalda. La representante nacional volverá a la piscina este miércoles, desde las 12:00 (hora paraguaya), para disputar los 50 metros estilo mariposa.

Las competencias de natación de Dakar 2026 se desarrollan en el Complejo Tour de l’Œuf, sede del Centro Acuático de Dakar, donde el Team Paraguay buscará seguir sumando experiencia en la cita olímpica juvenil.