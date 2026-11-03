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Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 10:30

Dakar 2026: Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco, sin finales en natación

Benjamín Insfrán en plena acción en Dakar 2026.
Benjamín Insfrán en plena acción en Dakar 2026.

Los nadadores paraguayos Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco no pudieron acceder a las finales en sus respectivas pruebas durante la jornada de natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Añasco tendrá una nueva oportunidad este miércoles, cuando vuelva a competir en los 50 metros mariposa.

Por David Rolón
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Benjamín Insfrán participó en los 400 metros libre masculinos, en los que terminó quinto en su serie con un registro de 4 minutos, 23 segundos y 84 centésimas (4:23.84).

Lea más: Dakar 2026: Goleada de Paraguay en su estreno en el futsal

Una vez completadas todas las series, el paraguayo ocupó el puesto 29 entre 33 competidores, resultado que lo dejó fuera de la lucha por las medallas.

Por su parte, Cristhiane Añasco tampoco logró avanzar a la instancia decisiva de los 100 metros espalda. La representante nacional volverá a la piscina este miércoles, desde las 12:00 (hora paraguaya), para disputar los 50 metros estilo mariposa.

Las competencias de natación de Dakar 2026 se desarrollan en el Complejo Tour de l’Œuf, sede del Centro Acuático de Dakar, donde el Team Paraguay buscará seguir sumando experiencia en la cita olímpica juvenil.

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