ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 08:28

Dani Vallejo ingresa al cuadro principal del Masters 1000 de París

Adolfo Danie Vallejo (22 años), máximo exponente del tenis paraguayo en la actualidad.
Adolfo Danie Vallejo (22 años), máximo exponente del tenis paraguayo en la actualidad.Facebook

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, eliminado en la segunda ronda clasificatoria del Masters 1000 de París, ingresó al cuadro principal como “lucky loser” o perdedor afortunado.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El español Alejandro Davidovich y el griego Stefanos Tsitsipas se retiraron del cuadro del Masters 1000 de París a pocas horas de su debut, programado este martes, informaron los organizadores.

Lea más: Dani Vallejo vuelve a tropezar con la misma piedra

Davidovich, ganador en Shanghái del último Masters 1000, sufre un problema en la espalda y será sustituido por el portugués Nuno Borges, para medirse en primera ronda contra el francés Moise Kouamé, rescatado de la fase previa.

Tsitsipas tiene problemas en el hombro derecho y su puesto será ocupado por el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, que se medirá contra el estadounidense Learner Tien.

El duelo entre Vallejo y Thien será este martes, a las 08:50 de nuestro país, en la Cancha 1.

El compatriota había caído el domingo en la segunda fase clasificatoria contra el italiano Lorenzo Sonego. En la primera, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más

Te puede interesar