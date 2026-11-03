Dani Vallejo ingresa al cuadro principal del Masters 1000 de París

El español Alejandro Davidovich y el griego Stefanos Tsitsipas se retiraron del cuadro del Masters 1000 de París a pocas horas de su debut, programado este martes, informaron los organizadores.

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Davidovich, ganador en Shanghái del último Masters 1000, sufre un problema en la espalda y será sustituido por el portugués Nuno Borges, para medirse en primera ronda contra el francés Moise Kouamé, rescatado de la fase previa.

Tsitsipas tiene problemas en el hombro derecho y su puesto será ocupado por el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, que se medirá contra el estadounidense Learner Tien.

El duelo entre Vallejo y Thien será este martes, a las 08:50 de nuestro país, en la Cancha 1.

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El compatriota había caído el domingo en la segunda fase clasificatoria contra el italiano Lorenzo Sonego. En la primera, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov.