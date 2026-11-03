El panameño Mejía jugará con los Tigres del béisbol profesional dominicano

Los Tigres que, junto a los Leones del Escogido dominan el Campeonato de Béisbol Profesional dominicano, destacaron que Mejía es un lanzador controlado que puede abrir y relevar.

La gerencia del equipo azul agregó que el centroamericano también es conocido por su "gran adaptabilidad", y que está listo para ayudar al conjunto a lograr la meta de alcanzar un nuevo título.

Mejía, de 30 años, tiene experiencia en las Grandes Ligas, ligas menores, el béisbol japonés y el circuito dominicano. En la campaña 2022-2023, con los Leones del Escogido, trabajó 50 entradas y un tercio, con efectividad de 2.15, 'whip' de 1.05, 45 ponches y apenas tres boletos.

El 'whip' mide la cantidad promedio de base por bolas e imparables que permite un lanzador por cada entrada.

Su porcentaje de transferencias, de 1.5 %, estableció una marca histórica en la liga, cuando lanzó para los Leones.

El derecho jugó durante cuatro temporadas con los Chunichi Dragons de Japón, desde 2023 hasta 2026. En su primera campaña registró marca de 3-1, efectividad de 2.23 y 'whip' de 1.10 en ocho aperturas.

En 2025 trabajó como relevista, con promedio de carreras limpias de 3.35 en 25 presentaciones.

Mejía se convirtió en el noveno jugador importado del Licey para esta campaña, ya que cuentan con los lanzadores Nico Tellache, Mike Clevinger, Vladimir Gutiérrez y Javy Guerra, además de Estevan Florial, José Barrero y Brayan Lavastida.