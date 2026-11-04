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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 10:32

Dakar 2026: Cristhiane Añasco culmina su participación en los 50 metros mariposa

La paraguaya Cristhiane Añasco tendrá una última prueba mañana en Dakar.
La paraguaya Cristhiane Añasco tendrá una última prueba mañana en Dakar.

La nadadora paraguaya Cristhiane Añasco finalizó en la 28ª posición de los 50 metros estilo mariposa, entre 40 competidoras, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Por ABC Color
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La representante del Team Paraguay ocupó el quinto lugar en su heat, con un registro de 31.07 segundos, resultado que no le permitió avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

Lea más: Dakar 2026: Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco, sin finales en natación

Añasco había competido anteriormente en los 100 metros espalda, prueba en la que tampoco consiguió acceder a la fase decisiva.

La nadadora nacional volverá a la piscina este jueves, desde las 07:00 (hora paraguaya), para competir en los 50 metros espalda y completar su participación en la cita olímpica juvenil.

Las pruebas de natación se desarrollan en el Complejo Tour de l’Œuf, sede del Centro Acuático de Dakar, donde el Team Paraguay continúa su experiencia en el certamen.

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