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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 10:05

Miércoles, 4 de noviembre de 2026

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Redacción Deportes. El Real Madrid, quince veces campeón y que cuenta sus partidos por victorias en la Liga de Campeones, visita este miércoles en Atenas al AEK en la cuarta jornada, en la que el Arsenal, actual subcampeón, visita al Slavia de Praga, el Liverpool al Fenerbahce y el Manchester City, al Leipzig.

Por EFE
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Madrid. Niko Mihic, director médico del Real Madrid, afirma en una entrevista con la Agencia EFE que los horarios y calendarios de los partidos "no toman en consideración la salud y el daño que hacen potencialmente al jugador", en el marco de la celebración del XV Sports Medicine Global Summit. Por Alba Calzado.

París. El alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, números 1 y 3 del mundo, respectivamente, debutan este miércoles en el torneo ATP Masters 1.000 de París y lo hacen directamente en dieciseisavos de final respectivamente contra el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Alex Michelsen.

 Ciudad de México. El piloto colombo-estadounidense de Fórmula 2, Sebastián Montoya, ha definido como "irresistible" la posibilidad de correr el próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez de forma casi simultánea con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de México. Por Arturo Salgado Gudiño

- Entrevista con el piloto colombo-estadounidense de Fórmula 2 Sebastián Montoya. Por Arturo Salgado Gudiño (FOTO).

- NBA: Detroit Pistons-Philadelphia 76ers y Washington Wizards-Atlanta Hawks (00.00 GMT del jueves), Boston Celtics-Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets-Charlotte Hornets y New York Knicks-Chicago Bulls (00.30), Memphis Grizzlies-Indiana Pacers, New Orleans Pelicans-Utah Jazz y Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers (01.00), Houston Rockets-Minnesota Timberwolves (01.30), Denver Nuggets-Toronto Raptors y Phoenix Suns-Portland Trail Blazers (02.00), San Antonio Spurs-Dallas Mavericks (02.30), Sacramento Kings-Los Angeles Lakers (03.00) y Los Angeles Clippers-Miami Heat (03.30).

- Euroliga. 10ª jornada (FOTO): Real Madrid-Panathinaikos (19.45 GMT).

- Liga Campeones. 4ª jornada FOTO): AEK Atenas-Real Madrid y Fenerbahce-Liverpool (17:45 GMT) y Viking-Sabah, Lens-Como, Slavia Praga-Arsenal, Leipzig-Manchester City, PSV Eindhoven-Brujas, Oporto-Nápoles y Borussia Dortmund-Betis (20:00).

- Liga Europa. 4ª jornada. Previas de los partidos Real Sociedad-Lyon y Celta-Royale Union Saint Gilloise.

- Liga Conferencia. 3ª jornada. Previa del partido Getafe-Brighton.

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos. Semifinales, en Rabat: Japón-Corea del Norte (15.00 GMT) y Brasil-Nigeria (18.00).

- La trigésima cuarta jornada del Campeonato Brasileño de fútbol continúa con los partidos Flamengo-Gremio, Paranaense-Vasco da Gama, Botafogo-Atlético Mineiro y Sao Paulo-Corinthians.

- Jornada 17 del fútbol profesional colombiano con los partidos Cúcuta Deportivo-Independiente Santa Fe y Millonarios-América.

- Entrevista con Niko Mihic, director médico del Real Madrid. Por Alba Calzado

- Previas del Gran Premio de Catar, 20ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Lusail.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8). Información de Luis Miguel Pascual.

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes      

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