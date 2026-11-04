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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 21:24

San Alfonzo campeón inédito de la Copa “Estadio Comuneros”

San Alfonzo y un título inédito en su corta historia en el baloncesto de la Primera División masculina: El Clausura de la Copa "Estadio Comuneros".
San Alfonzo y un título inédito en su corta historia en el baloncesto de la Primera División masculina: El Clausura de la Copa "Estadio Comuneros".

San Alfonzo de Minga Guazú se consagró campeón del Torneo Clausura de la Copa “Estadio Comuneros” de baloncesto, al ganarle al Deportivo Campoalto en el juego 3 por el título. Los alfoncinos se impusieron 102-82 a los estudiantes, en el partido del martes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La Copa “Estadio Comuneros” de baloncesto tiene un campeón inédito: San Alfonzo de Minga Guazú.

Los esteños derrotaron 102-82 a los asuncenos en el juego que se celebró en el polideportivo del Comando Logístico.

Lea más: San José y Olimpia definen el Clausura LBN 2026

Al arrancar la serie, Campoalto ganó 93-79, y quería rememorar el título del 2014, pero en el siguiente cotejo, San Alfonzo ganó con sobriedad 91-68.

En el tercer juego, decisivo puesto que la serie fue solo al mejor de tres partidos, San Alfonzo derrotó a Campoalto con parciales: 34-18, 22-16, 17-22 y 29-26.

Sebastián Galarza del equipo local convirtió 27 puntos, escoltado por Francisco Bogarín con 24.

En el team campeón de nuevo mostró las garras Maxsuel Roque con 25 puntos, seguido por Juan Medina con 22.

San Alfonzo de Minga Guazú inició su incursión en el baloncesto de Primera en la temporada pasada, y este título del “Comuneros” llega bastante rápido, merced al esfuerzo que realizó el club para este tramo final del certamen.

Palmarés del Comuneros

Histórico de los campeones de la Copa “Estadio Comuneros”:

I - 2008 Universidad Autónoma de Asunción

II - 2009 Universidad Autónoma de Asunción

III - 2010 Cerro Porteño

IV - 2011 Cerro Porteño

V - 2012 Olimpia

VI - 2013 Sportivo San Lorenzo

VII - 2014 Deportivo Campoalto

VIII - 2015 Olimpia

IX - 2025 Apertura: Atlético Ciudad Nueva

X - 2025 Clausura: Deportivo Amambay

XI - 2026 Apertura: Deportivo Amambay

XII - 2026 Clausura: San Alfonzo de Minga Guazú.

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