San José y Olimpia Kings inician serie por el título del Clausura, este jueves

Una final mas de baloncesto entre San José y Olimpia se anuncia para el Torneo Clausura de la LNB 2026, serie al mejor de cinco cotejos que se inicia este jueves, en el polideportivo “León Coundou”.

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Los santos, vigentes campeones luego de ganar el Apertura, tienen la ventaja de localía, ya que quedaron al tope de la clasificación en la primera etapa, y siguen invictos luego de barrer la serie 3-0 contra Deportivo Amambay, en las semifinales.

Por su parte, los Kings se impusieron a Colonias Gold por 3-1, para inscribirse en la lucha por el cetro del Clausura.

De los cinco potenciales encuentros, San José será local en tres de ellos.

Calendario de las finales

Los cinco partidos programados para la fase final del Torneo Clausura:

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Juego 1: Jueves 5 de noviembre - 19:30 - San José vs. Olimpia - León Coundou

Juego 2: Martes 10 de noviembre - 20:30 - Olimpia vs. San José - SUMA Conmebol, Luque

Juego 3: Viernes 13 de noviembre - 20:30 - San José vs. Olimpia - León Coundou

De ser necesarios

Juego 4: Martes 17 de noviembre - 20:30 - Olimpia vs. San José - SUMA Conmebol, Luque

Juego 5: Viernes 20 de noviembre - 20:30 San José vs. Olimpia - León Coundou.