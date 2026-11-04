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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 22:36

WMF Helen Montiel anuncia Colonia de Vacaciones de Ajedrez, desde diciembre

La WMF Helen Montiel prepara la tradicional Colonia de Vacaciones dirigida a chicos. La Academia LuqMont arrancará con el evento en diciembre próximo.
La WMF Helen Montiel prepara la tradicional Colonia de Vacaciones dirigida a chicos. La Academia LuqMont arrancará con el evento en diciembre próximo.

La Maestra Fide de Ajedrez Helen Montiel en forma adelantada ya anuncia la realización de la tradicional Colonia de Vacaciones. El emprendimiento de la Academia de Ajedrez LuqMont, se arrancará el mes entrante, en Luque.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Los chicos y jóvenes podrán aprender en la Colonia de Vacaciones propiciada por la Academia de Ajedrez LuqMont, que se realizará durante los meses de diciembre del año en curso, y se extenderá hasta enero del próximo.

Lea más: Paraguay deja señales de crecimiento

La invitación está abierta y las clases están dirigidas principalmente a los niños de distintas edades, quienes deseen empezar, adentrarse o sencillamente entretenerse durante los meses de vacaciones jugando el Deporte Ciencia.

La Colonia de Vacaciones se iniciará el 1 de diciembre próximo con el lema “Tu primer movimiento hacia el nuevo aprendizaje inicia en LuqMont”.

Los organizadores esperan buena concurrencia ya que la misma academia tiene una prometedora camada de ajedrecistas y también varios padres se muestran interesados en las clases magistrales de Helen, para que sus chicos aprendan ajedrez.

En cuanto al excelente currículum de la juvenil maestra, vale la pena recordar sus laureles:

Maestra FIDE de Ajedrez, Maestra Nacional de Ajedrez, Campeona Nacional Femenina 2024, Campeona Nacional Juvenil Femenina en varias ocasiones, Campeona Panamericana Femenina U1700, Vicecampeona Mundial Femenina U2000 y Jugadora Olímpica:

Chennai, India 2022

Budapest, Hungría 2024

Samarcanda, Uzbekistán 2026.

Información: 0981271539.

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