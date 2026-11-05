ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 22:11

Acorde al ambiente, los Kings le ganan a San José en candente final

Vincenzo Ochipinti de los Kings en una de las celebraciones en el juego 1 de la serie final, junto a otro de los grandes protagonistas de la noche de este jueves, Jeremiah Wood.
Vincenzo Ochipinti de los Kings en una de las celebraciones en el juego 1 de la serie final, junto a otro de los grandes protagonistas de la noche de este jueves, Jeremiah Wood.

Deportivo San José y Olimpia Kings protagonizaron este jueves el primer partido de la serie final por el título del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026, donde los franjeados consiguieron una victoria por 68-67 en las décimas finales del juego y con revisión “VAR”.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un partido candente hasta el final, tuvo saldo favorable a Olimpia que le sacó la ventaja de localía y el invicto (consistente en 21 partidos) a San José, para ponerse 1-0 en la serie final por el título del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Lea más: San Alfonzo campeón inédito de la Copa Comuneros

Faltando 3 décimas de segundos, Édgar “Titi” Riveros, base y capitán olimpista consiguió el doble de la victoria, pero el drama se prolongó hasta que que sonó la chicharra, pues tras la reposición para San José merced al quite largo de Fernando Dose fue directo a Jeremiah Wood, que como si el balón “le quemara las manos”, se desprendió de la naranjada con un poco ortodoxo gancho, y el tiro fue tan preciso que fue todo red.

Sin embargo, tras el análisis de los árbitros, determinaron que el lanzamiento del americano fue ya al fenecer el tiempo reglamentario del cuarto final.

Los parciales para la victoria franjeada, en un partido por demás parejo, fueron: 23-22, 11-13, 16-13 y 18-19.

El santo Robin Perry fue el mayor encestador con 24 puntos, seguido por Wood con 12.

Entre Kings, el también americano Quatarrius Wilson sobresalió con 18 puntos, mientras Vincenzo Ochipinti y Arnett Nathaniel Moultrie salieron con 11.

* Ventaja de local para Olimpia. Con el triunfo de los Kings sobre los vigentes campeones, se ganaron también la ventaja de local, con los siguientes dos partidos consecutivos en su territorio:

Juego 2: Martes 10/11 - 20:30 - Olimpia vs. San José - SUMA Conmebol, Luque;

Juego 3: Viernes 13/11 - 20:30 - Olimpia vs. San José - SUMA Conmebol, Luque;

De ser necesarios

Juego 4: Martes 17/11 - 20:30 - San José vs. Olimpia - León Coundou;

Juego 5: Viernes 20/11 - 20:30 - San José vs. Olimpia - León Coundou.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar