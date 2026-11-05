Acorde al ambiente, los Kings le ganan a San José en candente final

Un partido candente hasta el final, tuvo saldo favorable a Olimpia que le sacó la ventaja de localía y el invicto (consistente en 21 partidos) a San José, para ponerse 1-0 en la serie final por el título del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol.

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Faltando 3 décimas de segundos, Édgar “Titi” Riveros, base y capitán olimpista consiguió el doble de la victoria, pero el drama se prolongó hasta que que sonó la chicharra, pues tras la reposición para San José merced al quite largo de Fernando Dose fue directo a Jeremiah Wood, que como si el balón “le quemara las manos”, se desprendió de la naranjada con un poco ortodoxo gancho, y el tiro fue tan preciso que fue todo red.

Sin embargo, tras el análisis de los árbitros, determinaron que el lanzamiento del americano fue ya al fenecer el tiempo reglamentario del cuarto final.

Los parciales para la victoria franjeada, en un partido por demás parejo, fueron: 23-22, 11-13, 16-13 y 18-19.

El santo Robin Perry fue el mayor encestador con 24 puntos, seguido por Wood con 12.

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Entre Kings, el también americano Quatarrius Wilson sobresalió con 18 puntos, mientras Vincenzo Ochipinti y Arnett Nathaniel Moultrie salieron con 11.

* Ventaja de local para Olimpia. Con el triunfo de los Kings sobre los vigentes campeones, se ganaron también la ventaja de local, con los siguientes dos partidos consecutivos en su territorio:

Juego 2: Martes 10/11 - 20:30 - Olimpia vs. San José - SUMA Conmebol, Luque;

Juego 3: Viernes 13/11 - 20:30 - Olimpia vs. San José - SUMA Conmebol, Luque;

De ser necesarios

Juego 4: Martes 17/11 - 20:30 - San José vs. Olimpia - León Coundou;

Juego 5: Viernes 20/11 - 20:30 - San José vs. Olimpia - León Coundou.