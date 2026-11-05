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Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 10:42

Dakar 2026: el Team Paraguay cierra la natación este viernes

Benjamín Insfrán competirá en el último día de natación en Dakar 2026.
Benjamín Insfrán competirá en el último día de natación en Dakar 2026.

El Team Paraguay afrontará este viernes una nueva jornada de competencias en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con el último día de actividad en la piscina, además se tendrá en vivo el básquetbol 3x3 y arquería por ABC TV en YouTube.

Por David Rolón
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La atención paraguaya estará puesta inicialmente en Benjamín Insfrán, quien tendrá su última presentación en natación, en la prueba de los 200 metros estilo libre. El compatriota competirá en el heat 2, desde las 07:25 de nuestro país, en busca de un lugar en la final A, reservada para los mejores y prevista para las 12:00.

Lea más: Dakar 2026: Cristhiane Añasco cerró su participación con un destacado puesto 16

Para acceder a la definición por las medallas, Insfrán deberá conseguir uno de los mejores registros de las series clasificatorias. Será la última oportunidad de la natación paraguaya en esta edición de la cita olímpica juvenil.

Por otra parte, el viernes también marcará el estreno de disciplinas como el básquetbol 3x3 y arquería, que se incorporan a la agenda en la recta final de la primera semana de los Juegos.

ABC TV Paraguay, el canal oficial de Dakar 2026

Toda la emoción de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se vive a través de ABC TV Paraguay, en su canal oficial de YouTube, con transmisiones exclusivas y una cobertura especial de la cita olímpica juvenil.

Lea más: ABC TV Paraguay

El seguimiento de cada representante del Team Paraguay y los acontecimientos más importantes de la competencia continuarán hasta la ceremonia de clausura, prevista para el próximo 13 de noviembre.

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