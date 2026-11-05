Dakar 2026: el Team Paraguay cierra la natación este viernes

La atención paraguaya estará puesta inicialmente en Benjamín Insfrán, quien tendrá su última presentación en natación, en la prueba de los 200 metros estilo libre. El compatriota competirá en el heat 2, desde las 07:25 de nuestro país, en busca de un lugar en la final A, reservada para los mejores y prevista para las 12:00.

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Para acceder a la definición por las medallas, Insfrán deberá conseguir uno de los mejores registros de las series clasificatorias. Será la última oportunidad de la natación paraguaya en esta edición de la cita olímpica juvenil.

Por otra parte, el viernes también marcará el estreno de disciplinas como el básquetbol 3x3 y arquería, que se incorporan a la agenda en la recta final de la primera semana de los Juegos.

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El seguimiento de cada representante del Team Paraguay y los acontecimientos más importantes de la competencia continuarán hasta la ceremonia de clausura, prevista para el próximo 13 de noviembre.