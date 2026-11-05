Dakar 2026: Cristhiane Añasco cerró su participación con un destacado puesto 16

Añasco registró un tiempo de 30.76 segundos, con el que terminó séptima en su heat. La paraguaya volvió a demostrar su competitividad en el escenario olímpico juvenil, cerrando así su recorrido en las competencias de natación.

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En sus anteriores presentaciones, la nadadora paraguaya había participado en los 100 metros espalda, donde registró 1:08.50 y terminó en el puesto 17 entre 29 competidoras. Posteriormente, en los 50 metros mariposa, marcó 31.07 segundos, ubicándose quinta en su heat y 28ª entre 40 participantes.

De esta manera, Añasco completó sus tres pruebas en Dakar 2026, sumando experiencia en su primera participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud y dejando como mejor resultado su 16.º lugar en los 50 metros espalda.

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