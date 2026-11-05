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Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 10:18

Dakar 2026: Cristhiane Añasco cerró su participación con un destacado puesto 16

La nadadora paraguaya Cristhiane Añasco culminó este jueves su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
La nadadora paraguaya Cristhiane Añasco culminó este jueves su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La nadadora paraguaya Cristhiane Añasco culminó este jueves su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras competir en los 50 metros espalda, prueba en la que consiguió ubicarse en el puesto 16 entre 47 participantes.

Por David Rolón
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Añasco registró un tiempo de 30.76 segundos, con el que terminó séptima en su heat. La paraguaya volvió a demostrar su competitividad en el escenario olímpico juvenil, cerrando así su recorrido en las competencias de natación.

Lea más: Dakar 2026: Cristhiane Añasco culmina su participación en los 50 metros mariposa

En sus anteriores presentaciones, la nadadora paraguaya había participado en los 100 metros espalda, donde registró 1:08.50 y terminó en el puesto 17 entre 29 competidoras. Posteriormente, en los 50 metros mariposa, marcó 31.07 segundos, ubicándose quinta en su heat y 28ª entre 40 participantes.

La paraguaya Cristhiane Añasco no pudo llegar a ninguna final en las competencias que tuvo.
La paraguaya Cristhiane Añasco no pudo llegar a ninguna final en las competencias que tuvo.

De esta manera, Añasco completó sus tres pruebas en Dakar 2026, sumando experiencia en su primera participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud y dejando como mejor resultado su 16.º lugar en los 50 metros espalda.

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