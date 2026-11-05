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Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 20:57

Finales sabatinas de la Superliga Masculina de balonmano en cuatro categorías

Las finales del Clausura de la Superliga Masculina se disputarán el sábado, en cuatro categorías, en el polideportivo de la CPH, desde las 17:00.
Las finales del Clausura de la Superliga Masculina se disputarán el sábado, en cuatro categorías, en el polideportivo de la CPH, desde las 17:00.

El Torneo Clausura 2026 del Metropolitano Superliga Masculina llegará a su final este sábado, con la disputa de los juegos decisivos en las categorías: Primera, Júnior, Sub 16 y Sub 14.

Por ABC Color
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El Metropolitano Superliga Masculino de handbol culminará la temporada este sábado, con los partidos finales del Torneo Clausura 2026.

Lea más: Las Guerreras Cadetes quedaron en el décimo puesto mundial

La gran jornada de balonmano masculino tiene una cartelera con cuatro cotejos decisivos de la Superliga, con el segundo torneo de la temporada.

La programación se desarrollará en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball, y será de la siguiente:

17:00 Sub 14: Atlético Triunfo vs. Villa Elisa;

18:00 Sub 16: Luque Handball vs. Atlético Triunfo;

19:00 Júnior: Luque vs. Mariano Roque Alonso;

20:30 Primera: La Victoria vs. Luque.

Superliga Femenina

El Torneo Clausura de la Superliga Femenina se encuentra en su décima fecha, correspondiente a la Fase 1.

Los podios de las distintas categorías se encuentra de la siguiente manera:

Primera División

1° Internacional 18 puntos

2° Santa Elena 16 puntos

3° Cerro Porteño 14 puntos

luego se encuentran: Atlético Triunfo, Nueva Estrella, Olimpia, Villa Elisa, Fénix, San Lorenzo, Arsenio Erico y Menonita.

Júnior

1° Santa Elena 19 puntos

2° Internacional 16 puntos

3° Cerro Porteño 15 puntos

Luego: Nueva Estrella, Atlético Triunfo, Olimpia, Menonita, Fénix, San Lorenzo, Arsenio Erico y Villa Elisa.

U18

1° Nueva Estrella 16 puntos

2° Santa Elena 16 puntos

3° Cerro Porteño 14 puntos

4° Internacional 14 puntos

Luego: Triunfo, Menonita, Olimpia, San Lorenzo, Villa Elisa, Fénix y Arsenio Erico.

U15

1° Nueva Estrella 14 puntos

2° Fénix 14 puntos

3° Internacional 14 puntos

Luego: Santa Elena, Cerro Porteño, Villa Elisa, Atlético Triunfo, Olimpia, Menonita, San Lorenzo y Arsenio Erico.

U13

1° Santa Elela 18 puntos

2° Atlético Triunfo 16 puntos

3° Internacional 16 puntos

Luego: Nueva Estrella, Cerro Porteño, San Lorenzo, Menonita, Olimpia, Villa Elisa, Fénix y Arsenio Erico.

U12

1° Santa Elena 16 puntos

2° Atlético Triunfo 15 puntos

3° Cerro Porteño 14 puntos

Luego: Nueva Estrella, Olimpia, Internacional, Menonita, Villa Elisa, Fénix, San Lorenzo y Arsenio Erico.

U10

1° Nueva Estrella 17 puntos

2° Internacional 14 puntos

3° Villa Elisa 14 puntos

Luego: Atlético Triunfo, Cerro Porteño, Olimpia, Santa Elena, Menonita, Fénix, Arsenio Erico y San Lorenzo.

U8

1° Villa Elisa 14 puntos

2° Cerro Porteño 12 puntos

3° Nueva Estrella 10 puntos

4° Internacional 10 puntos

Luego: Arsenio Erico, Olimpia, Atlético Triunfo y Fénix.

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