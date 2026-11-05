Programan Reunión N° 30 del turf con seis carreras locales, el domingo

Salieron seis carreras para este domingo, sin premios especiales, con una jornada turfística que arrancará a las 15:00.

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Esta es la programación de las sueltas locales:

Primera carrera - 15:00 - 1.000 metros: Joya Gloriosa, Explosiva, Perla Negra, Ventanera, Luz de Nicanor, Saiago y My Queen, todas con 55 kilos.

Segunda carrera - 15:45 - 1.300 metros - Handicap Superior e Inferior Hembras: Mi Pinga 58 kilos, La Placentera 58, Ninja 58, Niágara Nostra 54, Ilusionista 54 y Queen 54.

Tercera carrera - simulcasting internacional - 16:25

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Cuarta carrera - 17:05 - 1.100 metros - 5ª categoría: Emoticon 56 kilos, November Rain 52, Invasor Campos 52, El Hacker 52, Ramona Special 52, Cildo 54, Buen Tango 52, El Pintón 52 y My Dream 54.

Quinta carrera - 17:40 - 1.200 metros - 7ª categoría: Houdini 52 kilos, Egocéntrico 52, Spirit 56, Veleto 52, Efectivo 54, Corazón Valiente 56 y Calvin Harris 54.

Sexta carrera - 18:30 - 1.200 metros - 7ª categoría: Il Capitano 54 kilos, Diamante 54, Garra Guaraní 54, Always 54, Special Talent 52, Malpensado 53, El Poderoso 54, Weah 56 y New Hope 54.

Séptima carrera - simulcasting internacional - 19:10

Octava carrera - 19:40 - 1.200 metros - 7ª categoría: El Patrón 56 kilos, Fantastic 52, Magic King 56, Manda Mas 54, Mayliner 56, Olimpic Talent 56, Palo Santo 56, Sanguinario 56 y The Flash 52.