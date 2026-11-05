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Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 20:19

Programan Reunión N° 30 del turf con seis carreras locales, el domingo

My Dream estará mostrando sus dotes de nuevo este domingo, en la cuarta suelta, entre pingos de 5ª categoría, la de mayor nivel de las que se disputarán en la jornada.
My Dream estará mostrando sus dotes de nuevo este domingo, en la cuarta suelta, entre pingos de 5ª categoría, la de mayor nivel de las que se disputarán en la jornada.

La Comisión de Carreras del Jockey Club del Paraguay programó la Reunión N° 30, con un total de seis sueltas en el hipódromo de Asunción.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Salieron seis carreras para este domingo, sin premios especiales, con una jornada turfística que arrancará a las 15:00.

Lea más: 8 Años de festejo en el turf

Esta es la programación de las sueltas locales:

Primera carrera - 15:00 - 1.000 metros: Joya Gloriosa, Explosiva, Perla Negra, Ventanera, Luz de Nicanor, Saiago y My Queen, todas con 55 kilos.

Segunda carrera - 15:45 - 1.300 metros - Handicap Superior e Inferior Hembras: Mi Pinga 58 kilos, La Placentera 58, Ninja 58, Niágara Nostra 54, Ilusionista 54 y Queen 54.

Tercera carrera - simulcasting internacional - 16:25

Cuarta carrera - 17:05 - 1.100 metros - 5ª categoría: Emoticon 56 kilos, November Rain 52, Invasor Campos 52, El Hacker 52, Ramona Special 52, Cildo 54, Buen Tango 52, El Pintón 52 y My Dream 54.

Quinta carrera - 17:40 - 1.200 metros - 7ª categoría: Houdini 52 kilos, Egocéntrico 52, Spirit 56, Veleto 52, Efectivo 54, Corazón Valiente 56 y Calvin Harris 54.

Sexta carrera - 18:30 - 1.200 metros - 7ª categoría: Il Capitano 54 kilos, Diamante 54, Garra Guaraní 54, Always 54, Special Talent 52, Malpensado 53, El Poderoso 54, Weah 56 y New Hope 54.

Séptima carrera - simulcasting internacional - 19:10

Octava carrera - 19:40 - 1.200 metros - 7ª categoría: El Patrón 56 kilos, Fantastic 52, Magic King 56, Manda Mas 54, Mayliner 56, Olimpic Talent 56, Palo Santo 56, Sanguinario 56 y The Flash 52.

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