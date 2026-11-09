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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 16:15

Homenaje a De Miguel y baño de masas en el primer entrenamiento de la selección

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Las Rozas (Madrid), 9 nov (EFE).- El primer entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas combinó la emoción por el homenaje que se rindió al inicio al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado día 3, y el nuevo baño de masas que la afición brindó al combinado de Luis de la Fuente.

Por EFE
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Tras el inicio de la concentración este mediodía para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante la República Checa e Inglaterra, la Roja llevó a cabo su primera sesión preparatoria en la ciudad deportiva.

Con el público abarrotando el graderío y el espacio reservado para estar de pie, el equipo saltó al césped encabezado por De la Fuente, el portero Unai Simón y el delantero Ferrán Torres con un ramo de flores y una camiseta de la selección, con el nombre de De Miguel y el dorsal 9, que depositaron en mitad del campo.

A continuación, se situaron todos alrededor del círculo central para guardar un minuto de silencio en memoria de ‘Demi’, coronado con una ovación por parte de los jugadores y el cuerpo técnico y los cientos de aficionados.

En el gesto de recuerdo al futbolista del Tenerife, fallecido debido a una parada cardiorrespiratoria por el fuerte golpe que recibió en el partido ante el Andorra, también participaron trece futbolistas de la selección sub-21 que se unieron a la sesión a las órdenes de De la Fuente.

El técnico riojano y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya rindieron un primer homenaje a De Miguel, además de a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, el pasado viernes en el vídeo con el que se dio a conocer la lista de convocados para los encuentros ante los checos, este jueves, día 12 en Praga, y los ingleses, el domingo 15 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Cuando concluyó el minuto de silencio, que todo el público guardó de forma estricta, y los jugadores se desplegaron para iniciar el entrenamiento con unos rondos, el ambiente tornó en euforia ante los gritos de los aficionados dirigidos a los jugadores para reclamar su atención, en especial, la de Cucurella y Ferran Torres, los más solicitados.

De la Fuente ha convocado 27 jugadores para los dos encuentros, aunque en la primera sesión participaron 23, puesto que el extremo del Barcelona Lamine Yamal, con molestias en la rodilla derecha, y el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, con gripe, se incorporarán a lo largo de la semana, pero no jugarán en Praga.

Lamine Yamal prosigue su recuperación en Barcelona y Oyarzabal en San Sebastián, lo que ha llevado al seleccionador a convocar al extremo del Liverpool Víctor Muñoz, ausente también en el entrenamiento puesto que llegará esta noche a la concentración.

Tampoco estuvieron sobre el césped el extremo del Athletic Club Nico Williams debido a una indisposición leve y el portero del Arsenal, David Raya, quien tiene permiso de De la Fuente para atender unas obligaciones personales en Londres.

Este hecho le llevó a convocar un cuarto portero, Álvaro Valles, del Betis, una de las tres caras nuevas en la concentración junto a su compañero en el conjunto verdiblanco Marc Roca y el central del Como italiano Jacobo Ramón.

Respecto a la anterior ventana, también son nuevos, aunque ya han jugado con la Roja, el centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios y el extremo del Rayo Vallecano Jorge de Frutos, quien ha sustituido al jugador de la Real Sociedad Ander Barrenetxea por una lesión muscular.

El centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi se ejercitó con una máscara por un golpe que recibió en la nariz a finales de octubre en un partido con el club londinense.

Al término del entrenamiento, que apenas duró apenas una hora, los jugadores se dirigieron a la grada a firmar autógrafos, lo que desató otra ola de locura por tratar de recabar alguno.

De la Fuente reclutó a trece jugadores de la sub-21 para completar el entrenamiento.

Entre ellos, los madridistas Carlos Espí y Thiago Pitarch, el delantero del Fulham Gonzalo García, el centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo Mendoza, el lateral del Betis Ángel Ortiz, el defensa del PSV Yarek Gasiorowski y el extremo del Racing de Santander Pablo García.

La sub-21 también inició la concentración en Las Rozas este lunes para preparar los amistosos ante Japón y Albania los días 13 y 17, respectivamente, al igual que la sub-17, que participará en el Mundial de la categoría en Catar a partir del día 19.

En la jornada de mañana, martes, habrá un nuevo entrenamiento de la selección absoluta, aunque a puerta cerrada, y por la tarde, emprenderá viaje rumbo a Praga, sede del partido contra los checos el jueves en el estadio Letná.

La RFEF ha anticipado la salida de la expedición un día para evitar problemas el miércoles, cuando está convocada la huelga general.

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