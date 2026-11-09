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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 12:40

Joan Laporta, premio 'Golden Boy' a mejor presidente

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Sassuolo (Italia), 9 nov (EFE).- Joan Laporta, máximo dirigente del Barcelona, ha sido galardonado con el 'Golden Boy' a mejor presidente de club del año, según anunció este lunes el diario deportivo italiano Tuttosport, que concede el premio, en un acto en Sassuolo (norte de Italia).

Por EFE
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Los organizadores de este premio destacaron la filosofía que aplica el Barcelona con su fútbol base, La Masia, en "un mundo muy particular, lleno de dificultades y complicado de explicar si no se vive el día a día".

"Su ejemplo debería servirnos de enorme aprendizaje a todos nosotros y también a todos los clubes, porque siguiendo su modelo, que es un modelo ganador, se pueden obtener beneficios tanto deportivos como económicos", explicaron.

Laporta fue el más votado por el jurado de leyendas que reunió el rotativo, integrado por figuras como Cesc Fàbregas, Manuel Rui Costa, Andriy Shevchenko, Hristo Stoichkov o Pavel Nedved, entre otros.

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