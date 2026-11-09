Joan Laporta, premio 'Golden Boy' a mejor presidente

Los organizadores de este premio destacaron la filosofía que aplica el Barcelona con su fútbol base, La Masia, en "un mundo muy particular, lleno de dificultades y complicado de explicar si no se vive el día a día".

"Su ejemplo debería servirnos de enorme aprendizaje a todos nosotros y también a todos los clubes, porque siguiendo su modelo, que es un modelo ganador, se pueden obtener beneficios tanto deportivos como económicos", explicaron.

Laporta fue el más votado por el jurado de leyendas que reunió el rotativo, integrado por figuras como Cesc Fàbregas, Manuel Rui Costa, Andriy Shevchenko, Hristo Stoichkov o Pavel Nedved, entre otros.