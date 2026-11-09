Martes, 10 de noviembre de 2026

México. La española Ángela Martínez, de 22 años, y el mexicano Paulo Strehlke, de 20 años, forman parte de la nueva generación que amenaza el dominio de la australiana Moesha Johnson y el alemán Florian Wellbrock en la natación de aguas abiertas. Estos veteranos, que el fin de semana se colgaron el oro, en 3 y 10 kilómetros, en la primera cita de la temporada 2026-2027 de la del Copa del Mundio en Cancún, enfrentan el asedio de talentosos nadadores como Martínez y Strehlke. Por Arturo Salgado Gudiño

Redacción Deportes. El Valencia se enfrenta en Mestalla como visitante al Tavernes de la Valldigna, de la sexta categoría del fútbol nacional, y el Alavés visita al Anaitasuna de Azkoitia, de la quinta división, este martes en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

- NBA: New York Knicks Milwaukee Bucks (00.30 GMT del miércoles), Philadelphia 76ers Boston Celtics (01.00), Phoenix Suns Los Angeles Clippers y Utah Jazz Miami Heat (02.00), Sacramento Kings Orlando Magic (03.00) y Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder (04.00).

- España. Copa del Rey. Primera ronda (FOTO). Crónicas de los partidos Anaitasuna-Alavés (18:00 GMT) y Tavernes de la Valldigna-Valencia (21.00).

- Entrevista con el fundador del Golden Boy, Massimo Franchi, al dñía siguiente de anunciarse el premio masculino para Pau Cubarsí. Por Carlos Expósito. (VÍDEO)

- Liga de Naciones Concacaf. México, Estados Unidos, Canadá y la sorprendente selección de Panamá, los 'pesos pesados' de la Concacaf, entran en acción esta semana para encarar los cuartos de final de la Liga A, la élite de la Liga de Naciones. (Texto) (Foto)

- La selección colombiana entrena y comparece ante la prensa al preparar el partido amistoso ante Chile, que se disputará el viernes.

- Aguas abiertas (informe). La española Ángela Martínez, de 22 años, y el mexicano Paulo Strehlke, de 20 años, forman parte de la nueva generación que amenaza el dominio de la australiana Moesha Johnson y el alemán Florian Wellbrock en la natación de aguas abiertas. Por Arturo Salgado Gudiño (FOTO)

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Este martes, desde las 20.00 GMT: Marta Kostyuk (UKR)-Jessica Pegula (USA) y Coco Gauf (USA)-Linda Nosková (CZE).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

Se ha eliminado un mensaje de esta conversación. Ver mensaje o Eliminar definitivamente.