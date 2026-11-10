Del Toro: "Fui al Tour sin ambición personal, todavía no era mi momento"

"El momento que me viene a la cabeza de la temporada es cuando en el Tour me di cuenta de que la gente de mi alrededor me veía más en el podio que yo mismo. Fui sin ambición personal, de vacaciones, para disfrutar mientras hacía mi trabajo. En mi cabeza no era todavía el momento, que vendría algún día, pero no aun", aseguró el ciclista del UAE en una entrevista que publica este martes L'Équipe.

"Ni siquiera pensaba en ganar una etapa, pero este tío (Tadej Pogacar) me hizo ganar el primer día (en Barcelona). Cuando me di cuenta de que mis compañeros y el cuerpo técnico querían que fuera segundo o tercero de la general me dije: 'Estoy jodido'. En ese momento tienes que dar un paso al frente, ser más agresivo. Para mi fue el momento más especial del año", agregó.

Del Toro aseguró admirar a Pogacar "por su forma de disfrutar de la vida", un aspecto que, dijo, comparte con él.

"Nunca pensé en el hecho de ser famoso, es algo bastante nuevo, empiezo a acostumbrarme. Quizá por eso al principio era tan desconfiando", indicó.

El ciclista, que abandonó su casa en México a los 14 años, aseguró que vive algo aislado en San Marino y que apenas vuelve a su país.

"Vivo once meses en San Marino para hacer mi trabajo y perseguir mis sueños. Abandoné la casa sabiendo los sacrificios que iba a tener que hacer y ahora me dejo llevar. Disfruto cada día, pero es diferente que los corredores europeos, no estoy nunca en casa, casi no veo a mi familia. Estoy siempre solo y hago lo mío. Quizá por ello trato de aprovechar todas las oportunidades", comentó.

El mexicano lamentó que en el pasado Mundial no pudiera intentar la victoria: "Era inédito para mi y me rompí. Con la distancia me dijo que hice lo que tenía que hacer. Lo volveré a intentar".

Sobre la rivalidad con el francés Paul Seixas aseguró que "es un corredor que impulsa a los demás a mostrar su ambición", pero señaló que le ve como un rival más dentro del pelotón.