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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 08:10

Finales WTA: Andreeva vence por la vía rápida a Svitolina

Mirra Andreeva festeja su victoria en dos mangas sobre Elina Svitolina en las Finales WTA que se disputan en Indian Wells.
Mirra Andreeva festeja su victoria en dos mangas sobre Elina Svitolina en las Finales WTA que se disputan en Indian Wells.003659+0000 MATTHEW STOCKMAN

La rusa Mirra Andreeva, tercera de la clasificación mundial y vigente campeona de Roland Garros, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina, sexta del ránking, por 6-4 y 6-0, en la presentación inicial de las Finales WTA, en Estados Unidos.

Por ABC Color
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Mirra Andreeva, de 19 años, tomó el control del partido al quebrar para colocarse 4-2 en el primer set y ya no cedió la iniciativa frente a Elina Svitolina.

Lea más: Sabalenka derrota a Muchova en su debut en las Finales WTA

La rusa sostuvo su servicio para cerrar la primera manga y luego dominó con autoridad el segundo parcial, en el que consiguió tres quiebres para sellar la victoria sobre la experimentada tenista ucraniana.

“Estaba tan tensa que sentía que me movía como una tortuga” , dijo la adolescente después del partido. “Sentía que realmente no podía golpear la pelota, así que estoy muy contenta de haber superado el partido y de haber controlado mis emociones” .

Andreeva y Aryna Sabalenka se enfrentarán el miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos, mientras que Elina Svitolina jugará contra Karolina Muchuva.

Las WTA Finals de este año debían celebrarse en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.

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