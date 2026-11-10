Finales WTA: Andreeva vence por la vía rápida a Svitolina

Mirra Andreeva, de 19 años, tomó el control del partido al quebrar para colocarse 4-2 en el primer set y ya no cedió la iniciativa frente a Elina Svitolina.

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La rusa sostuvo su servicio para cerrar la primera manga y luego dominó con autoridad el segundo parcial, en el que consiguió tres quiebres para sellar la victoria sobre la experimentada tenista ucraniana.

“Estaba tan tensa que sentía que me movía como una tortuga” , dijo la adolescente después del partido. “Sentía que realmente no podía golpear la pelota, así que estoy muy contenta de haber superado el partido y de haber controlado mis emociones” .

Andreeva y Aryna Sabalenka se enfrentarán el miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos, mientras que Elina Svitolina jugará contra Karolina Muchuva.

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Las WTA Finals de este año debían celebrarse en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.