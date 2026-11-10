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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 08:00

Sabalenka derrota a Muchova en su debut en las Finales WTA

Aryna Sabalenka tuvo un estreno triunfal en las Finales de la WTA.
Aryna Sabalenka tuvo un estreno triunfal en las Finales de la WTA.214350+0000 KATELYN MULCAHY

La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso este lunes a la checa Karolina Muchova en dos sets y comenzó con buen pie su participación en las WTA Finals, el torneo que reúne en Indian Wells a las ocho mejores tenistas de la temporada.

Por ABC Color
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La ex número uno del mundo, Aryna Sabalenka, tuvo que darlo todo antes de vencer finalmente a Karolina Muchova por 7-6 (7/2) y 7-5 en poco menos de dos horas de juego en la pista dura de California.

Lea más: Finales WTA: Gauff sobrevive a Pegula en duelo de alto voltaje

Sabalenka, segunda cabeza de serie, busca su primer título en el certamen tras sufrir derrotas en las finales de 2022 y 2025. Parece partir con ventaja hacia ese propósito debido a la ausencia por un virus de la dueña del primer escalón del ránking mundial, la kazaja Elena Rybakina.

La cuatro veces campeona de Grand Slam pareció estar en apuros tras conceder un break y quedarse 5-4 por detrás en el primer set. Pero se sobrepuso del quiebre inmediatamente para poner el 5-5 y, posteriormente, mantuvo la calma en el tie-break (7-2).

Ambas jugadoras tuvieron dificultades con el servicio en la segunda manga, cuando Sabalenka sufrió su cuarto quiebre al servir para ganar el partido con una ventaja de 5-4.

Sin embargo, la bielorrusa respondió a ese tropiezo recuperando el break de inmediato para ponerse 6-5 arriba. No cometió ningún error al volver a sacar para embolsarse el juego, luego de que la checa enviara un revés a la red.

El duelo del Grupo 2 entre Sabalenka y Muchova fue el primero de los dos partidos de este lunes, en la segunda jornada del certamen. El grupo lo completan la rusa Mirra Andreeva y la ucraniana Elina Svitolina.

Las WTA Finals de este año debían celebrarse en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.

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