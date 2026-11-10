La nueva ola amenaza el dominio de Moesha Johnson y Florian Wellbrock en aguas abiertas

Johnson, en la categoría femenina, y Wellbrock, en la masculina, ambos de 29 años, figuras dominantes de este deporte, se colgaron oros el pasado fin de semana, en las pruebas de 10 kilómetros y en el sprint de 3 kilómetros, durante la primera fecha de la temporada 2026-2027 de la Copa Mundial de Aguas Abiertas, en Cancún (México). Allí enfrentaron el asedio de talentosos nadadores como Martínez y Strehlke.

La australiana acabará el 2026 inmaculada. En su carrera suma 18 medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce en competencias de World Aquatics y Juegos Olímpicos (incluyendo su plata en París 2024), un ritmo que ella reconoce difícil de sostener ante el empuje de los nuevos valores.

"No sé si yo, o cualquier otra será capaz de volver a hacer lo que hice en estos dos últimos años. Después de ganar en Cancún me dieron ganas de terminar el año así sin más", afirmó luego de su doblete en las aguas mexicanas.

La resiliencia la ha sostenido a pesar de sus lesiones en la espalda, pero a sus 29 años, la constante lucha contra corrientes y cambios de temperatura le han hecho dimensionar su dominio. "Ganar me dejó invicta en 2026. Es una locura; nunca esperé algo así", subrayó.

En el 2026, Martínez se acostumbró a pisar la sombra de Moesha Johnson, en abril llegó segunda en los 10 kilómetros en Santa Eulária des Riu, Ibiza, detrás de la australiana.

Gracias a su calidad, la nacida en Elche está nominada por World Aquatics a 'Mejor nadadora de aguas abiertas' por segundo año consecutivo, debido a su segundo puesto en la Copa del Mundo y a su quinto lugar en los 10 kilómetros del Europeo de París.

Una nominación en la que Moesha Johnson es la favorita, pero Martínez, quien en su carrera acumula un oro, dos platas y dos bronces, está al acecho.

La persecución por la supremacía de aguas abiertas tiene a dos rocosos exponentes en las japonesas Ichika Kajimoto, de 22 años, oro mundial en 3 km en el Mundial de Singapur 2025; y Airi Ebina, de 20, segundo lugar en el Campeonato Pan-Pacífico.

Ebina ya hizo sentir su fuerza a Moesha en Cancún, donde ganó plata en 10 kilómetros a 13 segundos de la australiana; algo que replicó Kajimoto, segunda en 3 kilómetros tras la australiana.

Y no olvidar a la húngara Bettina Fábián, de 21 años, la 'Mejor nadadora europea de aguas abiertas' en 2025 por la European Aquatics, quinto lugar en París 2024 y doble medallista de bronce en el Mundial de Singapur 2025.

Con 29 años, Wellbrock, primer nadador en la historia en ser campeón mundial en 10 kilómetros en aguas abiertas y en 1.500 metros en piscina, ya es un eterno de este deporte con 42 medallas en pruebas de World Aquatics y Juegos Olímpicos: 32 áureas, 5 de plata y 5 de bronce.

Un legado que rinde honor a la frase que lleva tatuada a la izquierda de su pecho, por encima de su corazón: "Disfruta de tu vida todo el tiempo, estarás más tiempo muerto que vivo".

Strehlke, de 20 años, eligió nadar en aguas abiertas porque según él en la piscina era lento. Cambió la seguridad por la resistencia bajo una filosofía de vida: "no obsesionarse, todo es temporal".

Admirador del hispanogeorgiano Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC, el chico de Cuernavaca (México), empuja en las aguas abiertas como una de las joyas de Latinoamérica.

Duodécimo en París, hizo historia este año al ganar la primera medalla para México en una Copa del Mundo de aguas abiertas, con plata en los 3 kilómetros en el Golfo Aranci. En la prueba reciente de 3k en Cancún ocupó la sexta posición.

Un año menor que Strehlke, el brasileño Víctor Moreno -séptimo en los 10 kilómetros en Cancún- también busca abrirse camino entre los jóvenes latinoamericanos que trascienden en aguas abiertas.

Con apenas 23 años, el húngaro Dávid Betlehem pasó de campeón mundial juvenil en 2022 a medallista olímpico de bronce en 2024, hasta llegar a la cima del escalafón de World Aquatics en este 2026.

En Cancún ganó la plata; le mordió la brazada a Wellbrock en los 3 kilómetros a menos de un segundo. Una actuación que lo consolida como el más talentoso entre los jóvenes europeos que buscan la corona de la leyenda alemana.