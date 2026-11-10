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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 17:07

Libertadores de futsal: Exa Ysaty cede ante La Unión y se jugará su clasificación en la última fecha

Exa Ysaty no pudo en la jornada de este martes y se jugará la clasificación en la última fecha de la fase de grupos.
Exa Ysaty no pudo en la jornada de este martes y se jugará la clasificación en la última fecha de la fase de grupos.

El representante paraguayo Exa Ysaty perdió 2-1 frente al conjunto ecuatoriano La Unión por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina de Futsal. Exa Ysaty cerrará la fase de grupos este miércoles ante Stein de Brasil.

Por ABC Color
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Exa Ysaty no pudo sumar en su cuarta presentación en la Copa Libertadores Futsal Femenina 2026. El conjunto paraguayo cayó por 2-1 frente a La Unión de Ecuador y dejó pendiente su objetivo de asegurar un lugar en la siguiente instancia.

Lea más: Libertadores Femenina de Futsal: Exa Ysaty rescata un empate ante Universidad de Chile

El equipo nacional venía de un debut auspicioso, con una victoria por 4-2 ante Llaneros de Colombia. Posteriormente, igualó 1-1 frente a Universidad de Chile y este martes sufrió su primera derrota en el certamen continental.

Con estos resultados, Exa Ysaty afrontará una última fecha determinante para definir su futuro en la competencia.

El representante paraguayo cerrará su participación en la fase de grupos este miércoles 11 de noviembre, a las 14:30, frente a Stein de Brasil.

Todos los encuentros de la Copa Libertadores Femenina de Futsal se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube de la CONMEBOL Libertadores.

Síntesis

Copa Libertadores Futsal Femenina 2026 - Grupo B - Fecha 4

Exa Ysaty 1-La Unión (ECU) 2

Estadio: Ferro Carril Oeste, Buenos Aires - Argentina. Árbitra principal: María Pinto (ARG). Árbitra Auxiliar: Aldana Arrieta (ARG). Tercera árbitra: Tayana Moreno (VEN). Cuarta árbitra: Oriana Zambrano (VEN). Cronometrista: Rosa Carvalho (VEN). Delegada CONMEBOL: María Fernández (URU).

Exa Ysaty: Vanessa Da Veiga; Liz Karina Sosa, Sol Escobar, Rosa Aquino y Damia Cortaza. Alternaron: Andrea Galeano, Yamila Corvalán, Susana Martínez, Joana Galeano, Ramona Martínez, Liz Peña, Karen Ruiz Díaz y Milena Cuevas. D.T.: Roberto Del Pozo.

La Unión: Allison Olave; Mayerly Ramírez, Yilvi Conde, Daniela Fernández y Dayanna Ramón. Alternaron: Darla Lara, Evelyn Campoverde, Daniela Cajamarca, Sandra Marín, Marlene Parra, Joseline Peralta, Laura Pallares, Tais Barahona y Daniela Fernández. D.T.: Eli Paz.

Goles: Exa Ysaty: 3’35” PT Rosa Aquino. La Unión: 15’20” PT Laura Pallares, 4’56” ST Sandra Marín y 18’59” ST Mayerly Ramírez.

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