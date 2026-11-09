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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 16:24

Libertadores Femenina de Futsal: Exa Ysaty rescata un empate ante Universidad de Chile

Exa Ysaty concreta un empate en su segunda presentación en la Copa Libertadores de futsal.
Exa Ysaty concreta un empate en su segunda presentación en la Copa Libertadores de futsal.

Exa Ysaty igualó 1-1 frente a Universidad de Chile por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Futsal Femenina 2026. Joana Galeano anotó el tanto del equipo nacional, que buscará otra victoria este martes.

Por ABC Color
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Exa Ysaty sumó un punto en su segunda presentación en la Copa Libertadores Futsal Femenina 2026, al igualar 1-1 frente a Universidad de Chile, en compromiso correspondiente a la tercera fecha del Grupo B.

Lea más: Exa Ysaty con debut triunfal en la Libertadores de Futsal Femenina

El conjunto paraguayo encontró en Joana Galeano a su autora del gol, en un encuentro que terminó repartiendo puntos entre ambos equipos. Exa Ysaty arrancó su camino el domingo con una victoria de 4-2 ante Llaneros de Colombia.

Exa Ysaty volverá a la cancha este martes 10 de noviembre, cuando enfrente a Deportivo Unión de Ecuador, desde las 12:00, en el Multideportivo Ferro Carril Oeste, en Buenos Aires, Argentina.

Todos los encuentros del certamen continental se pueden seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de la CONMEBOL.

Síntesis

Libertadores Futsal Femenina - Grupo B - Fecha 3

Universidad de Chile 1-Exa Ysaty 1

Estadio: Ferro Carril Oeste, Buenos Aires - Argentina. Árbitra principal: Rosa Carvalho (VEN). Árbitra auxiliar: Oriana Zambrano (VEN). Tercera árbitra: Paula López (URU). Cuarta árbitra: Malena Ríos (URU). Cronometrista: Ingrid Rodríguez (PE).

Universidad de Chile: Florencia Matus; Ignacia Alvarado, Francisca Puma, Mariana Pallares y Thiare Vourio. Alternaron: Danae Barrientos, Gabriela Gonçalves, Vilma Ruiz, Ivaneide De Oliveira, Antonella Pacheco, Ayline Barrenechea, Stefanny Hueicha, Cibelle Siqueira y Josefina Gómez. D.T.: Gustavo Soto.

Exa Ysaty: Vanessa Da Veiga; Rosa Aquino, Susana Martínez, Damia Cortaza y Liz Karina Sosa. Alternaron: Andrea Galeano, Yamila Corvalán, Joana Galeano (C), Sol Escobar, Liz Peña, Karen Ruiz Díaz y Milena Cuevas. D.T.: Roberto Del Pozo.

Goles: Universidad de Chile: 19’ 20” PT Mariana Pallares; Exa Ysaty: 15’ 15” ST Joana Galeano. Amonestadas: Universidad de Chile: 18’ PT Ayline Berrenechea, 6’ 15” ST Vilma Ruiz, 9’ 27” ST Francisca Puma y 10’ 10” ST Ignacia Alvarado.

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