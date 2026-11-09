Libertadores Femenina de Futsal: Exa Ysaty rescata un empate ante Universidad de Chile

Exa Ysaty sumó un punto en su segunda presentación en la Copa Libertadores Futsal Femenina 2026, al igualar 1-1 frente a Universidad de Chile, en compromiso correspondiente a la tercera fecha del Grupo B.

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El conjunto paraguayo encontró en Joana Galeano a su autora del gol, en un encuentro que terminó repartiendo puntos entre ambos equipos. Exa Ysaty arrancó su camino el domingo con una victoria de 4-2 ante Llaneros de Colombia.

Exa Ysaty volverá a la cancha este martes 10 de noviembre, cuando enfrente a Deportivo Unión de Ecuador, desde las 12:00, en el Multideportivo Ferro Carril Oeste, en Buenos Aires, Argentina.

Todos los encuentros del certamen continental se pueden seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de la CONMEBOL.

Síntesis

Libertadores Futsal Femenina - Grupo B - Fecha 3

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Universidad de Chile 1-Exa Ysaty 1

Estadio: Ferro Carril Oeste, Buenos Aires - Argentina. Árbitra principal: Rosa Carvalho (VEN). Árbitra auxiliar: Oriana Zambrano (VEN). Tercera árbitra: Paula López (URU). Cuarta árbitra: Malena Ríos (URU). Cronometrista: Ingrid Rodríguez (PE).

Universidad de Chile: Florencia Matus; Ignacia Alvarado, Francisca Puma, Mariana Pallares y Thiare Vourio. Alternaron: Danae Barrientos, Gabriela Gonçalves, Vilma Ruiz, Ivaneide De Oliveira, Antonella Pacheco, Ayline Barrenechea, Stefanny Hueicha, Cibelle Siqueira y Josefina Gómez. D.T.: Gustavo Soto.

Exa Ysaty: Vanessa Da Veiga; Rosa Aquino, Susana Martínez, Damia Cortaza y Liz Karina Sosa. Alternaron: Andrea Galeano, Yamila Corvalán, Joana Galeano (C), Sol Escobar, Liz Peña, Karen Ruiz Díaz y Milena Cuevas. D.T.: Roberto Del Pozo.